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В области ожидается сильный ветер, грозы, град
Вчера, 13:38
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МЧС предупреждает, что сегодня в Тамбовской области ожидается сильный ветер, грозы, град. Кроме того, завтра установится аномально жаркая погода до 40 градусов тепла.
В МЧС по Тамбовской области рекомендуют избегать нахождение на жаре и обильно пить воду.
Подобные температурные рекорды последние годы очень актуальны. Для России абсолютный максимум температуры воздуха составляет +45,4 °C, он зафиксирован на метеостанции Утта (Калмыкия) 12 июля 2010 года.
Фото – «Новый Тамбов»
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