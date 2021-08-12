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Ушел из жизни бывший председатель Тамбовской городской Думы

Вчера, 15:38
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Ушел из жизни бывший председатель Тамбовской городской ДумыВ возрасте 77-ти лет умерла бывший председатель тамбовской городской Думы Таисия Козлова, которая вступила в должность в 2001 году. Церемония прощания состоится в Тамбове, в храме на Полынковском кладбище, 14 августа в 12:00.

«Асфальтирование дорог, своевременная выплата пенсий и заработной платы — главные задачи, над которыми она работала», — отмечают в Тамбовской городской Думе.
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