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Ситуация с коронавирусом остается сложной
23 сентября 2021
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В Тамбовской области не снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Операштаб сообщил о 94 новых случаях заражения коронавирусом в Тамбовской области, есть летальные исходы.
При этом первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции в Тамбовской области прошли 362745 человек.
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