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В Тамбовской области потребовали отмены итогов выборов
Вчера, 19:19
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Сегодня в Тамбове состоялась встреча депутатов от КПРФ с жителями области по обсуждению итогов прошедшей избирательной кампании. Выборы, которые прошли с массовыми нарушениями признавать нельзя, - таков был вердикт участников схода.
На акции участники приняли резолюцию с требованием признать выборы недействительными и поддержали иск КПРФ об отмене итогов выборов по единому избирательному округу. Кроме того, аналогичные иски будут поданы по одномандатным округам.
«Мы будем добиваться того, чтобы фальсификаторы и лжецы ответили сполна за свои преступления. В свою очередь избирательные комиссии, замешанные в фальсификациях итогов выборов или покрывающие нарушителей должны уйти в отставку, вместе с руководством области. Нам не нужны липовые выборы, липовые депутаты и губернаторы», - отметил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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