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Помогите бездомным животным сдав вторсырье
Сегодня, 07:46
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Продлена акция, направленная на поддержку проекта «Доброе сердце». До конца ноября любой желающий может сдать вторсырьё, а деньги за него отдать проекту «Доброе сердце». Акция организована региональным оператором по обороту ТКО – АО «ТСК» совместно с партнёром по сбору вторсырья «Экорус».
Привезти вторсырье, в том числе пластик, алюминиевые банки, можно по адресу г. Тамбов, ул. Бастионная 29б с 9:00 до 18:00. Важно заранее позвонить по номеру: 8(905) 122 51 51, чтобы вас смогли принять.
«Доброе сердце» занимается помощью животным и регулированием численности животных в городе Тамбове. На благотворительные средства содержится.
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