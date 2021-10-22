Помогите бездомным животным сдав вторсырье 0 Продлена акция, направленная на поддержку проекта «Доброе сердце». До конца ноября любой желающий может сдать вторсырьё, а деньги за него отдать проекту «Доброе сердце». Акция организована региональным оператором по обороту ТКО – АО «ТСК» совместно с партнёром по сбору вторсырья «Экорус».

В Тамбовской области умерло более 2,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19 0 Несмотря на вакцинацию ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Тамбовской области остается крайне напряженной и пока ухудшается. Если в марте 2021 г. умерло 170 человек, то в июле уже 350 жителей Тамбовской области.

В Тамбовской области ожидается похолодание 0 На смену теплым денькам в Тамбовскую область придет дождь и похолодание. Холодный воздух из Арктики, смещаясь на юг, заполнит собой атмосферу над Европейской Россией. Уже завтра днем будет не более 3 градусов тепла, ветер северный.

В Тамбовском районе произошло смертельное ДТП 0 Вчера на автодороге «Селезни-Сосновка» в Тамбовском районе возле железнодорожного переезда произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель «Лады Калины», справился с управлением, вылетел на главную дорогу и врезался в столб.

В Тамбовской области до 30 октября не планируется введение локдауна 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров заявил, что досрочное введение локдауна в регионе до 30 октября не планируется.

Инвестпрограмма по строительству скважин под угрозой срыва 0 Строительство новых скважин для ВЗУ № 6 в рамках реализации инвестиционной программы ООО «РКС-Тамбов» под угрозой срыва. Это следует из ответа общества в адрес Тамбовской городской Думы.

Сформированы комитеты в Тамбовской областной Думе 0 Сегодня на втором заседании Тамбовской областной Думы депутаты определились с руководящим составом и комитетами. Первыми заместителями председателя облдумы избраны: Александр Орионов, Александр Куприянов и Юрий Плужников.

Садоводы собирают урожай-2021 0 По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, специализированными садоводческими хозяйствами собрано свыше 10 тысяч тонн яблок и 28 тонн ягод. Уборочные работы в садоводческих хозяйствах региона продолжаются.

В рамках уголовного дела о мошенничестве прошли обыски у вице-губернатора 0 Сегодня в рабочем кабинете и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова прошли обыски. Следственные действия проходили в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве.

Тамбов на гране транспортного коллапса 0 Закончилась отсрочка для владельцев общественного транспорта на прохождение технического смотра.

Ковид-центры области переполнены 0 Усугубляется ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи ковид-центр Котовска ежедневно принимают от ста пациентов и больше. Врачи вынуждены работать в две смены и на износ.

В Тамбове продолжают сносить самовольно установленные киоски 0 Продолжается работа по демонтажу самовольно установленных торговых киосков в городе Тамбове.

Жители 1-Полковой о стройке по соседству: «даже дом подпрыгивает» 0 Жильцы домов в районе улиц Подвойского и 1-й Полковой в Тамбове, выступают против строительства дороги рядом с их домами. К строящейся многоэтажке на ул. Подвойского, 6 проложили подъездную дорогу прям по зеленой зоне, в нескольких метрах от существующей застройки.

Коммунисты намерены добиваться возвращения депутатского мандата 0 На днях Тамбовский областной суд вынес решение по заявлению регионального отделения КПРФ об отмене постановления избиркома в части распределения депутатских мандатов.

В тамбовских ТРЦ введут пропускной режим 0 В администрации города Тамбова приняли решение ввести с 20 октября в торгово-развлекательных центрах пропускной режим. Чтобы зайти, нужно обязательно надевать защитные маски.

Тамбовская область увеличила экспорт мяса на 45 процентов 0 С начала года Тамбовская область увеличила экспорт мяса на 45 процентов по сравнению с периодом прошлого года. Основная доля приходится на экспорт свинины – 23,8 тысячи тонн (рост составил 9,4 процента), птицы -13,1 тысячи тонн (рост в 4 раза).

Найден очередной труп в Жердевском районе 0 На днях в Жердевском районе Тамбовской области в пруду Поливной, в нескольких километрах от поселка Максим Горький, водолазами был найден ещё один скелет человека. Ранее в пруду поселка был найден труп в автомобиле.

Хоккейным болельщикам разрешили посещать домашние матчи 0 Для хоккейных болельщиков из Тамбова сделали послабления, им разрешили посещать домашние матчи местного клуба.

Для чиновников хотят ввести KPI 0 Врио главы Тамбовской области Максим Егоров выступил с инициативой ввести для чиновников ключевые показатели эффективности, - сообщает ТАСС.

Тысячи жителей области проживают в непригодных условиях 0 Одной из наиболее острых социальных проблем в Тамбовской области является улучшение жилищных условий. Более 2,3 тысяч жителей регион в настоящее время проживают в аварийных и непригодных для постоянного проживания домов. Всего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 22,0 тыс.