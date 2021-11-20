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Прошли мероприятия ко Всемирному дню памяти жертв ДТП
Сегодня, 08:36
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В Тамбовской области прошли памятные мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП. Только за последние 10 лет на дорогах Тамбовской области в дорожно-транспортных происшествиях погибло более 2200 человек. Последствия сопоставимы с потерями во время локальных военных конфликтов, при этом 75% жертв ДТП это мужчины, а среди основных причин ДТП - превышение скорости и употребление алкоголя.
В рамках памятных мероприятий школьники образовательного учреждения №13 г. Тамбова приняли участие в проекте «Письмо водителю». На подготовленных бланках дети написали пожелания тамбовским автолюбителям и попросили их соблюдать ПДД.
Сотрудники ГИБДД по Тамбовской области посетили областную станцию переливания крови.
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