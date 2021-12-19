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Водителя вице-губернатора уволили за хамство на дороге
Сегодня, 18:36
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Из штата водителей администрации Тамбовской области был уволен водитель вице-губернатора Любови Третьяковой. Как сообщает «ТОП68», во время рабочей проездки водитель сначала пытался подрезать впереди идущее авто, а затем совершил обгон в нарушение правил, с правой стороны.
Водитель, попавший в опасную ситуацию в ответ на замечание, услышал от водителя вице-губернатора нецензурную брань. О ситуации стало известно руководителю области Максиму Егорову, который сделал замечание своему заместителю за поведение сотрудника, которого потом уволили.
Фото: Алексей Бучнев
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