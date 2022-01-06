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» » На Тамбовскую область надвигается похолодание

На Тамбовскую область надвигается похолодание

Сегодня, 09:40
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На Тамбовскую область надвигается похолоданиеПоследние новогодние выходные в Тамбовской области будут морозными и с сильным ветром. Сегодня ожидается малооблачная погода, температура воздуха днём составит -9 градусов, порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Завтра будет ещё холоднее. Столбики термометра опустится до -14 градусов утром и -12 днём.
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