Задержан начальник следственного подразделения отдела полиции 0 Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного подразделения районного

В Мичуринске по случаю годовщины вывода войск из Афганистана организована адресная доставка продуктов питания и подарков 0 В эти весенние дни волонтёры Мичуринского Волонтёрского Корпуса , помощник Председателя Правления Портных Н. А. и активные члены ММО ТО ООО "РСВА" во главе с о. Дмитрием организовали адресную доставку продуктов питания и подарков, родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в

Эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту губернатора 0 Прошло шесть месяцев с момента назначения врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Тамбовские и федеральные эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту тамбовского губернатора.

Вынесен обвинительный приговор заместителю главы администрации Мичуринска 0 Суд признал заместителя главы администрации города Мичуринска Марину Самылину виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и по ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«АПК – это драйвер региональной экономики»: студентка Мичуринского ГАУ объяснила, почему выбрала профессию 0 РСХБ выяснил, что практически 2/3 из 450 стипендиатов банка в 2021/2022 учебном году – девушки. Как и будущие аграрии-юноши, до сентября они будут ежемесячно получать по 15 тысяч рублей за успехи в учёбе, достижения в науке и олимпиадах. Так, студентка Мичуринского государственного аграрного

Работодатели могут получить компенсацию за уплаченные страховые взносы 0 Предприятия и организации области могут подать заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по снижению производственного травматизма.

В Тамбовской области проснулись змеи 0 Специалисты предупреждают, что в Тамбовской области проснулись змеи. Змеи выходят из спячки, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне 10 градусов тепла. Надо особо быть бдительным в лесной местности.

Бывшего вице-губернатора Владимира Громова перевели под домашний арест 0 Суд выпустил из СИЗО бывшего вице-губернатора администрации Тамбовской области Владимира Громова, обвиняемого в совершении нескольких преступлений. В настоящее время экс-чиновник находится под домашним арестом.

Тамбовчане недовольны благоустройством парка «Победы» 0 История с благоустройством парка «Победы» в городе Тамбове набирает новые обороты. Молодые мамы с детьми выражают недовольство, как проведены работы по установке детской площадки.

Тамбовчан ждут температурные качели 0 В Тамбове в следующий понедельник столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла, но через пару дней погода начнет меняться, в четверг днём ожидается только +11 градусов.

Больная коронавирусом ждала участкового врача четыре дня 0 В Тамбове выявлен вопиющий случай оказания медицинской помощи больной через четыре дня после обращения в лечебное учреждение. Факт удалось установить после вмешательства уполномоченного по правам человека в Тамбовской области, который обратился в управление здравоохранения.

Дачники в Тамбове боятся поливать огороды водой из Цны 0 Дачники города Тамбова, у которых располагаются участки в районе реки Цны, обратились в телеканал «Вести-Тамбов» на проблему ухудшения качества воды в Цне.

Отмечается значительный рост цен на борщевой набор 0 По данным службы статистики, за неделю марта значительнее всего подорожали овощи, входящие в так называемый борщевой набор, стоимость которого пытаются контролировать власти.

Торговая наценка на сахар достигает 30% 0 Жители Тамбовской области возмущены значительным ростом продовольственных цен, на этот счет в адрес врио главы администрации Тамбовской области продолжают поступать обращения граждан, недовольных высокими ценами в магазинах на продукты питания, в том числе сахар.

Суд решил, что АО «ТКС» не должно нести ответственность за крупнейшую аварию 0 Тамбовский Арбитражный суд встал на сторону АО «ТКС» в споре с прокуратурой в вопросе представления по аварии на сетях водоснабжения в районе дома № 63 «А» по ул. Рылеева в Тамбове, тогда без воды осталось более 60 тыс. человек.

Максим Егоров обозначил основные стратегические направления развития области 0 Вчера на пресс-конференции врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров обозначил основные стратегические направления развития области – это развитие туризма, привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, цифровые технологии.

В Мичуринском районе под воду ушел мост 0 Вследствие таяния снега значительно поднялся уровень воды в реке Воронеж из-за чего мост между посёлком Лесохимучасток и селом Старая Казинка Мичуринского района оказался затоплен водой.

Уголовное дело об убийстве Павла Игумнова поступило в суд 0 В Тамбовский областной суд и во второй западный окружной военный поступило уголовное дело в отношении подозреваемых в убийстве предпринимателя Павла Игумнова, которого убили в 2020 году.

В Тамбове до 16 апреля вновь отменены авиарейсы 0 Аэропорт «Донское» (Тамбов) снова отменяет авиарейсы, пока что ограничительные меры будут действовать до 16 апреля.

До конца апреля перекрыли движение по ул. Фабричная 0 В связи с ремонтными работами на канализационном коллекторе по ул. Фабричная в городе Тамбове прекращено движение транспорта на участке от дома № 2а до переулка Тракторного. Предварительно ограничительные меры будут действовать до конца апреля.