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Задержан начальник следственного подразделения отдела полиции
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного подразделения районного отдела полиции, подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и адвоката, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
По версии следствия, начальник следственного отдела за денежное вознаграждение пообещал обвиняемому по находящемуся в производстве возглавляемого им подразделения уголовному делу о мошенничестве принять меры к изменению меры пресечения его подельнику, содержащемуся под стражей. Посредником в передаче денежных средств должен был выступить адвокат. Согласно договоренности начальник следствия оказал содействие в направлении подчиненным сотрудником ходатайства в суд об изменении фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, которое было удовлетворено. 12 апреля текущего года при передаче адвокатом денежных средств сотруднику полиции они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области. Размер взятки составил 1 миллион 400 тысяч рублей.
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного подразделения районного
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