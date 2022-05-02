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Жителей Тамбовской области ожидает прохладная погода

Сегодня, 09:37
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Жителей Тамбовской области ожидает прохладная погодаВ ближайшие дни в Тамбовской области ожидаются дожди и ночные заморозки. Днем температура воздуха не будет выше 15 градусов тепла. Похолодание связано с тем, что наша область окажется под влиянием южной периферии циклона с центром над Скандинавией.

Специалисты регионального гидрометеоцентра прогнозируют дожди, усиление ветра, возвращение ночных заморозков и похолодания к концу недели.
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Жителей Тамбовской области ожидает прохладная погода

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«Электроприбор» продает земли

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30 апреля 2022
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Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать стадион «Спартак» из собственности города в собственность Тамбовской области. Целью передачи было заявлено приведение стадиона в нормативное состояние и дальнейшее финансирование всех расходов, связанных

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В северной части Тамбова продолжаются работы по расширению участка улицы Магистральная до 4 полос в районе кольца до пересечения с ул. Пахотной. На строящемся участке подрядчик планирует установить освещение, оборудовать тротуары и заездные карманы для общественного транспорта.
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