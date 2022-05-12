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В Тамбовской области прогнозируются дожди
На выходных в Тамбовской области прогнозируются дожди. Завтра температура воздуха не будет превышать 14 градусов тепла. В ночь термометры будут опускаться до отметки в плюс 6-8 градусов.
На следующей неделе температура не поднимется выше 20 градусов тепла, в отдельные дни не более 15 градусов.
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Депутаты Тамбовской городской Думы отчитались о доходах и расходах за прошлый год. Лидером по доходам стал депутат от партии «Справедливая Россия – за правду» Артур Новокрещенов, заработавший за год более 19 млн. рублей.
Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области занялся проблемой бездействия чиновников администрации города Тамбова в вопросе оборудования пешеходного перехода на улице Фрунзе города.
На выходных в Тамбовской области прогнозируются дожди. Завтра температура воздуха не будет превышать 14 градусов тепла. В ночь термометры будут опускаться до отметки в плюс 6-8 градусов.
Как ранее писало наше издание, варварское уничтожение Пригородного леса, которое произошло 12 мая по улице Лесной в поселке Тамбовской лесхоз не осталось бесследным. Сотрудники управления лесами пресекли незаконную рубку, направлены в правоохранительные органы, соответствующие заявления.
В наукограде отметили День Победы насыщенной праздничной программой. На центральной площади торжественным маршем прошли парадные расчёты и Бессмертный полк, на площади Славы состоялась церемония Памяти и Скорби, закончившаяся возложением цветов к Вечному огню.
В Тамбове открылась первая частная начальная школа полного дня «Умная школа» на ул. Пролетарская на 100 учащихся. В образовательном учреждении воспитанники учатся с 8 до 19 часов.
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Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз разгорелся конфликт, связанный с вырубкой деревьев в прибрежной зоне Цны по ул. Лесная. Местные жители живой цепью вышли защищать дубы и сосны. «Требуем остановить варварское уничтожение леса», - на сходе потребовали местные жители от чиновников, которые приехали
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Вчера в Тамбове во время праздничных мероприятий в Ахлебиновской роще на людей упала ветка дерева, две женщины находятся в реанимации. В соцсетях разгорелись жаркие обсуждения, в комментариях люди критикуют организаторов мероприятия за выбор площадки.
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В Тамбовской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия прошли утром на площади В.И. Ленина в Тамбове. В параде по главной площади Тамбова прошли войска Тамбовского гарнизона, кадеты, юнармейцы,
На днях представители АО «ТСК» завершили работы по замене участка водопровода на улице Чкалова в поселке Сатинка в Сампурском районе. У труженика тыла Великой Отечественной войны Анатолия Лаврентьевича Сигаева произошла авария на водопроводе, в результате чего он лишился воды.
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По информации региональных властей в Тамбовской области за последнее время капуста подешевела на 8%, борщевой набор - на 5%. Спрос на сахар упал в 20 раз.
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