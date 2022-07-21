Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Бди!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Тамбовчане просят узаконить самовольную плотину

Пять кандидатов зарегистрировано на выборы Главы Тамбовской области

Совершение преступления не мешает иметь статус Почетного гражданина

Депутат заявил, что администрация обязана убирать городские земли

В Мичуринске отметили памятную дату – День ветеранов боевых действий

В Ржаксинском районе прошёл День Тамбовского поля

Тамбовчане обеспокоены качеством подготовки города к отопительному сезону

В 27,5 млн рублей обошлось участие Тамбовской области в экономическом форуме

Выборы в Тамбовской области пройдут в три дня

«Единая Россия» и КПРФ определились с кандидатами на Главу Тамбовской области

Объявлены выборы главы Тамбовской области

Рост платы за водоснабжение и водоотведение составит 10 и 13%

» » Сегодня пройдет фестиваль PROсыр

Сегодня пройдет фестиваль PROсыр

Сегодня, 07:57
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня пройдет фестиваль PROсырСегодня в селе Стрельцы Тамбовского района пройдет фестиваль ремесленного сыра в рамках празднования Дня Тамбовского района PROсыр.

Гости фестиваля смогут продегустировать ремесленные сыры от сыроделов Тамбова, Воронежа, Подмосковья и других регионов России. В программе также запланированы тематические мастер-классы, гала-концерт, цирковое представление, катание на лошадях, праздничный салют и многое другое.

Возрастные ограничения. 6+

Фото: Алексей Бучнев
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове пройдет фестиваль славянской культуры

В Тамбовской области пройдет зимний фестиваль «Лысогорские санки»

В Строителях пройдет первый открытый районный фестиваль рок-музыки

Барды из разных регионов встретятся на фестивале в Притамбовье

В Притамбовье пройдет фестиваль авторской песни

В Тамбове пройдет Фестиваль цветов



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Дело убийцы замначальника управления дорог отправят в суд

Сегодня, 08:36
0
В суд будет передано уголовное дело в отношении пасынка заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика, который убил чиновника в подъезде дома.

Сегодня пройдет фестиваль PROсыр

Сегодня, 07:57
0
Сегодня в селе Стрельцы Тамбовского района пройдет фестиваль ремесленного сыра в рамках празднования Дня Тамбовского района PROсыр.

Вынесен приговор в отношении бывшего депутата Алексея Жирнова

Вчера, 19:58
0
Прокуратурой области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва Алексея Жирнова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с

Олег Иванов покидает пост проректора ТГТУ

21 июля 2022
0
Бывший вице-губернатор Олег Иванов покидает пост проректора ТГТУ, который он занимал меньше года.

Тамбовчане просят узаконить самовольную плотину

21 июля 2022
0
Жители Тамбова написали коллективное письмо на имя прокурора Тамбовской области Александра Гулягина. Заявители просят узаконить самовольно построенную плотину на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове. Ранее по факту самовольного строительства временной плотины было возбуждено уголовное дело.

В Тамбовской области стартовал сбор ягод

20 июля 2022
0
В нашем регионе стартовал сбор урожая смородины, малины, вишни и других ягод. В настоящее время ягоду выращивают во многих муниципалитетах нашей области, но деятельность сконцентрирована по смородине в Петровском районе, по малине в Уметском и Тамбовском районе, вишне в Жердевском, Мичуринском и

Реформу по обращению с отходами высоко оценили в Правительстве РФ

20 июля 2022
0
На совещании в Правительстве РФ с участием врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова и вице-премьера Правительства РФ Виктория Абрамченко было отмечено о высоких темпах реализации реформы по обращению с коммунальными отходами.

В Мичуринске прошел концерт в поддержку спецоперации

19 июля 2022
0
На Площади Славы наукограда собрались сотни неравнодушных горожан, чтобы поддержать спецоперацию России по защите Донбасса. Инициатива проведения мероприятия принадлежит городским активистам, муниципалитет поддержал идею.

Баскетбольный клуб «Тамбов» сыграет в Суперлиге

19 июля 2022
0
На днях исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил состав участников мужского клубного чемпионата страны предстоящего сезона 2022-2023 годов. Баскетбольный клуб «Тамбов» впервые в своей истории выступит во второй по значимости баскетбольной лиге России — Суперлиге.

Ремонт улицы Советской в Тамбове планируют завершить в октябре

19 июля 2022
0
Продолжаются ремонтные работы улицы Советская в Тамбове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В августе запустят поезд «Тамбов-Котовск»

19 июля 2022
0
После 20 лет простоя 6 августа будет запущен пригородный поезд «Тамбов-Котовск». Маршрут будет возобновлен в рамках проекта «Городской поезд в Тамбове».

В Тамбовской области прогнозируют дожди

18 июля 2022
0
Новая рабочая неделя в Тамбовской области ожидается прохладной и дождливой. Сегодня практически весь день будет идти дождь, местами переходящий в ливни. Весь день будет пасмурно, температура воздуха максимально составит +20 градусов.

В Уварово прошел гастрономический фестиваль «Вишневарово»

18 июля 2022
0
16 и 17 июля в Уварово проходил гастрономический фестиваль «Вишневарово». В этот раз на фестивале впервые прошел «Вишнёвый марафон» с карнавалом и выступлениями творческих коллективов Тамбовской области, других субъектов страны и Беларуси.

Авария на водоводе в западной части Тамбова устранена

18 июля 2022
0
Сегодня с утра была ликвидирована авария на водоводе в западной части Тамбова, из-за которой почти 50 тыс. тамбовчан остались без воды.

Задолженность по заработной плате увеличилась на 9%

17 июля 2022
0
По информации Тамбовстата задолженность по заработной плате в Тамбовской области увеличилась на 9%. Суммарная задолженность на отчетный период составила 14 млн рублей.

В Тамбове планируют высадить около тысячи деревьев взамен погибших ясеней

17 июля 2022
0
Осенью текущего года в Тамбове планируют высадить около тысячи деревьев взамен погибших ясеней. На совещании по этому вопросу в администрации города Тамбова представители ТГУ им. Г.Р. Державина сообщили, что несколько лет назад этот же вид насекомых был завезён в Москву и погубил там все ясени.

В Тамбовской области обустраивают два новых водопровода и ФОК

17 июля 2022
0
В рамках национальных проектов в Тамбовской области продолжается реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий. По ней в Тамбовской области в 2022 году строят три новых объекта два новых водопровода, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Гавриловка 2-я.

Пять кандидатов зарегистрировано на выборы Главы Тамбовской области

16 июля 2022
0
На очередном заседании избирательной комиссии Тамбовской области были зарегистрированы кандидаты на должность Главы Тамбовской области

Дворы Тамбова продолжают зарастать травой и мусором

16 июля 2022
0
Из-за новых правил благоустройства, принятых в прошлом году, которые изменили систему уборки муниципальной земли, возложив обязанность на управляющие компании, дворы в Тамбове стали зарастать мусором, поскольку их не убирают.

Судмед-эксперт подозревается в мошенничестве

15 июля 2022
0
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении судебно-медицинского эксперта одного из районных отделений ТОГБУЗ «Бюро СМЭ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.

Совершение преступления не мешает иметь статус Почетного гражданина

15 июля 2022
0
Тамбовская городская Дума посчитала нецелесообразным предложение своего коллеги Артема Александрова предусмотреть возможность лишения муниципальных наград, в том числе звания Почетный гражданин города Тамбова, не только на основании вступления в законную силу приговора суда в отношении
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги