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В Воронинском заповеднике обнаружили парнопеса
Вчера, 10:15
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В Воронинском заповеднике обнаружили новый вид насекомого, который не был распространен в нашей зоне и включённого в Красную книгу России это парнопес крупный из семейства ос.
Парнопес крупный - редкий вид ос-блестянок из подсемейства Chrysidinae. Единственный вид рода, занесённый в Красную книгу России.
Парнопес — клептопаразит. Он паразитирует на хищной осе бембексе, которая строит гнёзда в песке с засыпающимся входом.
Фото: vk.com/voronazapoved
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