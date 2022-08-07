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» » В Воронинском заповеднике обнаружили парнопеса

В Воронинском заповеднике обнаружили парнопеса

Вчера, 10:15
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В Воронинском заповеднике обнаружили парнопесаВ Воронинском заповеднике обнаружили новый вид насекомого, который не был распространен в нашей зоне и включённого в Красную книгу России это парнопес крупный из семейства ос.

Парнопес крупный - редкий вид ос-блестянок из подсемейства Chrysidinae. Единственный вид рода, занесённый в Красную книгу России.

Парнопес — клептопаразит. Он паразитирует на хищной осе бембексе, которая строит гнёзда в песке с засыпающимся входом.

Фото: vk.com/voronazapoved
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