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В Тамбовской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах

Сегодня, 17:57
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В Тамбовской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесахОграничение на пребывание граждан в лесах вводится в связи с установлением на территории Тамбовской области IV (высокого) класса пожарной опасности. Ограничение действует с 13 августа в течение 20 дней.

Под ограничения попадают леса, расположенные на территории Бондарского, Вернадского, Горельского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Серповского, Степного, Тамбовского, Уваровского, Хоботовского, Цнинского, Челнавского лесничеств. В лесах запрещено нахождение людей и въезд транспорта за исключением мест, предоставленных под культурно-оздоровительные цели.

Ограничения не распространяются на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, а также проведения аварийно-спасательных работ.
На территории лесного хозяйства Тамбовщины установлены информационные аншлаги и шлагбаумы на лесных дорогах, а также создана система стационарных постов вблизи лесных поселков.
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