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Уваровская ЦРБ войдёт в отопительный сезон с обновлённой котельной
Сегодня, 18:42
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В разгар летнего периода на объектах теплоснабжения «Тамбовской сетевой компании» проводятся традиционные подготовительные работы в преддверии отопительного сезона. Накануне специалисты Уваровского филиала АО «ТСК» завершили запланированные на текущий год работы по техническому перевооружению котельной ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», расположенной по адресу г. Уварово, ул. Больничная, 32. Работы проводились в рамках инвестиционной программы на основании концессионного соглашения заключенного с администрацией города Уварово.
В процессе ремонта сотрудники Уваровского филиала установили котёл КСВа-0,5 взамен устаревшего котла КСВа-0,63. Кроме того, были проведены сопутствующие работы по переврезке газохода и установке новой запорной арматуры. За предыдущие годы были выполнены работы по замене узла коммерческого учёта газа, установка дополнительного котла RSA -200 для нужд ГВС и замена котла КСВа-0,63. За период 2023-2025 годов будут выполнены работы по замене оставшихся котлов КСВа-0,63 насосов вместе с трубопроводами и запорной арматурой, замена теплообменников ГВС и установка химводоочистки.
Отремонтированная котельная будет обслуживать ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», а также местный Роспотребнадзор и Филиал ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области в городе Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах.
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