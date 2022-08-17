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В лесах Тамбовской области снижен класс пожарной опасности
Сегодня, 10:49
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На территории Тамбовской области установлен преимущественно I (низкий) класс пожарной опасности. Это связано с дождливой погодой.
Специалисты управления лесами Тамбовской области призывают жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах.
С начала пожароопасного сезона в лесах региона ликвидировали три пожара – в Тамбовском, Рассказовсом и Мичуринском районах. Огнем пройдены участки леса общей площадью 0,95 гектара. Огонь не нанес вреда региональному лесному фонду.
Эксперты управления лесами считают, что с большой долей вероятности все пожары в лесах на территории Тамбовщины возникли по вине человека. Непотушенный костер, брошенная спичка или сигарета, оставленный мусор – все это может стать причиной пожара.
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