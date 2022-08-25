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Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Рассказово

Сегодня, 09:45
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Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в РассказовоСледственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, по факту массового отравления на выпускном вечере в заведении общественного питания в городе Рассказово.

Всего за медицинской помощью обратилось 84 человека. Согласно лабораторным исследованиям, в изъятых образцах готовых блюд, входивших в праздничное меню, также выявлены сальмонеллы.

Поселяясь на стенках кишечника, «новоприбывшие» сальмонеллы выделяют токсин TTSS-1.
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