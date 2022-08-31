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Жители Строителя выразят мнение о возможном присоединении к Тамбову
Сегодня, 09:04
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Сегодня, 2 сентября, по инициативе жителей поселка Строитель стартует голосование о его возможном присоединении к Тамбову. Выразить свое мнение может каждый совершеннолетний житель Строителя. Голосование пройдет через портал Госуслуг.
Сейчас эта тема активно обсуждается в соцсетях — звучат плюсы и минусы изменения статуса населенного пункта. Так или иначе, власти поддержат решение большинства — именно от мнения жителей зависит судьба инициативы.
Чаще всего противники предложения говорят об отмене сельских льгот, которыми сейчас пользуются жители Строителя при оплате коммунальных услуг. Они действуют и при начислении зарплаты бюджетникам. Однако в Тамбове есть пример присоединения к городу поселка Первомайский. Войдя в состав города, он остался сельским поселением. А значит, льготы у его жителей сохранились. По словам главы Тамбова Максима Косенкова, сейчас так поступают повсеместно в стране.
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