Россельхозбанк поздравил студентов Мичуринского ГАУ с Днем знаний Комментариев: 0



В этом году ряды Мичуринского ГАУ пополнили 1140 студентов-очников из Тамбовской области и соседних регионов, а также стран ближнего зарубежья. Перед началом мероприятия представители структурных подразделений, почетные гости и студенты возложили цветы к памятнику Ивана Владимировича Мичурина – покровителя университета, имя которого по праву носит вуз.



Директор Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка Елена Шарова поздравила молодых аграриев с началом учебного года. В своем выступлении Елена Шарова отметила, что этот праздник исторически связан с периодом становления и открытий, впечатления и знаний, которые во многом определяют будущее каждого человека.



«Сегодня формирование кадрового потенциала студентов аграрных вузов – это одна из значимых социальных задач, стоящих, в том числе, и перед Россельхозбанком. От всей души желаю студентам интересной и увлекательной учебы, дружной и слаженной работы, крепкого здоровья и больших успехов», – отметила Елена Шарова.



Россельхозбанк сотрудничает с Мичуринским ГАУ уже долгие годы. В 2019 году в Мичуринском ГАУ была открыта фирменная аудитория банка в институте экономики и управления учебного заведения. Огромную роль поддержки талантливых студентов уже успела показать реализация банком Стипендиальной программы. В рамках нее Россельхозбанк определил студентов, которым сейчас выплачивается материальное вознаграждение за отличную учебу, участие в исследовательской деятельности и общественной жизни университета и региона.



Во время обучения в вузе молодые экономисты проходят практику, п выпускники трудоустраиваются в Россельхозбанке. Кроме того, в прошлом году на территории университета был реализован кампусный проект. Сейчас пластиковые карты РСХБ, помимо привычной функции бесконтактной оплаты, служат пропуском на территорию университета, общежитий и выполняют ряд иных функций. Первого сентября в Мичуринском государственном аграрном университете на территории коллекционного сада, заложенного всемирно известным селекционером-практиком Иваном Владимировичем Мичуриным, состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня знаний.В этом году ряды Мичуринского ГАУ пополнили 1140 студентов-очников из Тамбовской области и соседних регионов, а также стран ближнего зарубежья. Перед началом мероприятия представители структурных подразделений, почетные гости и студенты возложили цветы к памятнику Ивана Владимировича Мичурина – покровителя университета, имя которого по праву носит вуз.Директор Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка Елена Шарова поздравила молодых аграриев с началом учебного года. В своем выступлении Елена Шарова отметила, что этот праздник исторически связан с периодом становления и открытий, впечатления и знаний, которые во многом определяют будущее каждого человека.– отметила Елена Шарова.Россельхозбанк сотрудничает с Мичуринским ГАУ уже долгие годы. В 2019 году в Мичуринском ГАУ была открыта фирменная аудитория банка в институте экономики и управления учебного заведения. Огромную роль поддержки талантливых студентов уже успела показать реализация банком Стипендиальной программы. В рамках нее Россельхозбанк определил студентов, которым сейчас выплачивается материальное вознаграждение за отличную учебу, участие в исследовательской деятельности и общественной жизни университета и региона.Во время обучения в вузе молодые экономисты проходят практику, п выпускники трудоустраиваются в Россельхозбанке. Кроме того, в прошлом году на территории университета был реализован кампусный проект. Сейчас пластиковые карты РСХБ, помимо привычной функции бесконтактной оплаты, служат пропуском на территорию университета, общежитий и выполняют ряд иных функций.



