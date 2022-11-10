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В Тамбовской области откроют первый памятник бойцам СВО
Вчера, 17:03
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У здания школы Инжавинского района в феврале 2023 года, накануне годовщины спецоперации, установят первый в Тамбовской области памятник героям СВО. Прототип скульптуры - боец-тамбовчанин Роман, погибший при исполнении воинского долга.
В пресс-службе правительства региона отметили, что монумент станет данью уважения мужеству и героизму всех защитников Донбасса. Главный центр мемориала - три метра высотой, постамент - ещё полтора метра.
Фигуру отольют из композитного бетона под бронзу. С согласия семьи Романа, скульптор Александр Парамонов и его помощник Александр Подсивака увековечат лицо бойца, сделав его символом всех героев спецоперации.
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