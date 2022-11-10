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У больницы Архиепископа Луки запретят остановку транспорта
В Тамбове у городской клинической больницы имени Архиепископа Луки запретят остановку транспорта. Таблички «Работает эвакуатор» уже установили по обеим стороны улицы Гоголя.
Ограничение действует на двух участках: от дома 9 до дома 7, а также от дома 13 до дома 11. Напомним, ранее остановку транспорта запретили и на пересечении улиц Набережной и Лермонтовской за заводом «Комсомолец».
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В Тамбове у городской клинической больницы имени Архиепископа Луки запретят остановку транспорта. Таблички «Работает эвакуатор» уже установили по обеим стороны улицы Гоголя.
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