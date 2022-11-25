|
В Тамбове хотят запретить «наливайки», близкие к школам, домам и военным объектам
Вчера, 09:19
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация города Тамбова подготовила новый проект постановления: власти хотят ужесточить политику в отношении общепита, связанного с розливом алкогольных напитков. Под запреты подпадут торговые точки площадью не более 20 квадратных метров.
Эти «наливайки» не смогут находиться в жилых домах и ближе, чем в 25 метрах от них. Та же дистанция будет соблюдена и с учебными заведениями. От военных и опасных объектов точки удалят на не менее чем 50 метров.
При этом ограничения не коснутся кафе и ресторанов площадью более 20 квадратных метров. В целом эти меры принимаются из-за изменений в федеральном законодательстве и, а ответ на жалобы горожан о неприятной близости забегаловок.
Фото Николая Светлова
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.