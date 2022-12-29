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Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 27-летнего тамбовчанина
Сегодня, 07:55
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В сети появилось сообщение о пропаже 27-летнего тамбовчанина Сергея Владимировича Дубинина. По информации регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он пропал 27 декабря 2022 года. Сейчас его местоположение неизвестно.
Приметы: рост — 170 см, телосложение — плотное, волосы — каштановые, глаза — карие.
Был одет в чёрный пуховик с капюшоном, чёрные болоневые штаны и зелёные кроссовки.
Особые приметы: хромает.
«Лиза Алерт» просит всех, кому известно хоть что-нибудь о местонахождении Сергея Дубинина, позвонить на горячую линию по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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