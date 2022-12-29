Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области назначили пять новых региональных министров

Депутаты гордумы ликвидировали три сельсовета

Прокуратура пытается отстраниться от решения вопроса по передаче участка леса в Тригуляе

В Тамбовской области на 17,5% вырастет тариф на капремонт

В Тамбове снова обсуждают идею строительства «кремля»

Большинство депутатов гордумы Тамбова поддержали присоединение трёх сельсоветов

Задержан бывший вице-губернатор Игорь Кулаков

Александр Бобров получил 4 года условно

Жители Тамбовского лесхоза выступили за присоединение к Москве

До пяти рублей подорожает проезд в общественном транспорте

Льготникам выдали землю - без электричества, воды, газа и дорог

В Тамбове общественники хотят спасти троллейбусы

» » Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 27-летнего тамбовчанина

Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 27-летнего тамбовчанина

Сегодня, 07:55
Комментариев: 0
Версия для печати
Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 27-летнего тамбовчанинаВ сети появилось сообщение о пропаже 27-летнего тамбовчанина Сергея Владимировича Дубинина. По информации регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он пропал 27 декабря 2022 года. Сейчас его местоположение неизвестно.

Приметы: рост — 170 см, телосложение — плотное, волосы — каштановые, глаза — карие.

Был одет в чёрный пуховик с капюшоном, чёрные болоневые штаны и зелёные кроссовки.

Особые приметы: хромает.

«Лиза Алерт» просит всех, кому известно хоть что-нибудь о местонахождении Сергея Дубинина, позвонить на горячую линию по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Пропал житель Первомайского района

В Липецке найден живым 10-летний Дима Масимов

В Рассказово пропал подросток

В Тамбове из больницы пропал мужчина

В Тамбовской области разыскивают двух пропавших школьниц

Тамбовские следователи просят помощи в поиске человека



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Бывшей начальнице управления здравоохранения Тамбовской области продлили домашний арест

Сегодня, 07:58
0
30 декабря 2022 года Ленинский районный суд города Тамбова продлил домашний арест бывшей начальнице регионального управления здравоохранения Марине Лапочкиной. Ранее сообщалось, что она пробудет под домашним арестом до середины января 2023 года.

Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 27-летнего тамбовчанина

Сегодня, 07:55
0
В сети появилось сообщение о пропаже 27-летнего тамбовчанина Сергея Владимировича Дубинина. По информации регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он пропал 27 декабря 2022 года. Сейчас его местоположение неизвестно.

В Моршанске пенсионерка передала мошеннику 100 тысяч рублей

Вчера, 11:35
0
28 декабря в отдел полиции города Моршанска поступило сообщение о факте мошенничестве. 80-летняя пострадавшая женщина рассказала о том, что неизвестный в телефонном разговоре с ней представился полицейским. После мошенник сказал, что соседка женщины стала виновницей ДТП, и из-за этого может попасть

Рабочие монтируют подсветку для тамбовской филармонии

Вчера, 11:26
0
Рабочие приступили к последнему этапу реконструкции тамбовской филармонии. Всего на её фасаде смонтируют 430 метров линейной подсветки и 450 светильников и прожекторов. По информации пресс-службы Правительства Тамбовской области, сейчас оборудование устанавливает бригада из 25 человек.

Проект Тамбовской Епархии не вписывается в исторический облик Казанского монастыря

29 декабря 2022
0
Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из Правительства Тамбовской области по вопросу планов Тамбовской Епархии РПЦ огородить Казанский монастырь шестиметровой каменной стеной.

«Отслужившие» в праздники Новогодние ёлки отправят на тамбовский ипподром

29 декабря 2022
0
«Тамбовская сетевая компания» снова присоединится к Всероссийской экологической акции «Елки, палки и щепа». По инициативе Общероссийского Движения «ЭКА» в регионах России стартует ежегодная экологическая акция «Елки, палки и щепа» по сбору новогодних елок с целью отправки их на переработку.

К решению проблем загрязнения окружающей среды «Токарёвской птицефабрикой» подключились общественники

29 декабря 2022
0
Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В. Мичурина сообщает, что проблемой загрязнения окружающей среды в результате деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» экологи дальше будут заниматься совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). 27 декабря этот вопрос

Жителю посёлка Строитель дали 9 лет колонии строгого режима за убийство гражданской супруги

29 декабря 2022
0
40-летний мужчина из посёлка Строитель признан виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

На региональном конкурсе «Мисс Талант» победила молодая гимнастка

29 декабря 2022
0
Вечером 20 декабря прошёл второй промежуточный этап конкурса красоты «Мисс Тамбовская область» (12+) под названием «Мисс Талант». Восемь девушек демонстрировали свои творческие навыки, такие как поэзия, пение, юмор и художественная гимнастика.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с ОРВИ в Тамбовской области как напряжённую

28 декабря 2022
0
Тамбовское областное управление Роспотребнадзора охарактеризовало ситуацию с ОРВИ в регионе как напряжённую. Так, на прошлой неделе признаки заболевания были выявлены у 13 847 человек, на этой – ещё у более чем 11 500 человек.

В сети выложили расписание тамбовского праздничного «ДедМоробуса»

28 декабря 2022
0
«Тамбовгортранс» опубликовал в соцсетях расписание движения праздничного «ДедМоробуса». Этот автобус украшен в новогоднем антураже, а внутри него для пассажиров будут проходить развлекательные программы.

Россельхозбанк провел более 50 Вкусных пятниц в Тамбовской области

27 декабря 2022
0
Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы Своё Родное, предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию, не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более

Выявлены нарушения в реализации водоканалом инвестпрограммы

27 декабря 2022
0
По инициативе депутатов контрольно-счетная палата провела проверку расходования средств в рамках инвестпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры за 2021 год. Объем инвестиций по развитию системы водоотведения с учетом модернизации объектов водоснабжения составил 46,8 млн руб. Источником

В Тамбовской области назначили пять новых региональных министров

27 декабря 2022
0
По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, в регионе назначили пять новых министров:

Ольга Леонова из «Родины» решила сложить полномочия депутата гордумы

27 декабря 2022
0
Депутат Тамбовской городской Думы Ольга Леонова подала заявление о сложении полномочий. В заявлении она указала, что хочет сделать это по собственному желанию.

25 декабря - очередная годовщина ввода советских войск в Афганистан

26 декабря 2022
0
В Мичуринске прошли памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине ввода советских войск в Афганистан.

Россельхозбанк в 2022 году профинансировал АПК Тамбовской области на 21,5 млрд рублей

26 декабря 2022
0
Россельхозбанк продолжил тренд по ежегодному обновлению собственного рекорда по объёму выдач АПК за аналогичный период предыдущего года. В 2022 году банк в регионе на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года нарастил выдачи заёмных средств АПК по льготной ставке – до 16,8 млрд рублей. На

В Мичуринске установили баннеры, посвященные воинам - интернационалистам

26 декабря 2022
0
Мичуринская организация ветеранов Афганистана продолжает популяризировать воинов, которые прошли дорогами Афганистана, Чечни, Сирии.

Мобилизованные тамбовчане и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь

26 декабря 2022
0
Принято Постановление Правительства Тамбовской области о предоставлении мобилизованным гражданам и членам их семей права на получение бесплатной юридической помощи. В решении юридических вопросов помогут специалисты Правительства региона, исполнительных органов власти, а также сотрудники

Тамбовчане познакомились с культурой Индии

26 декабря 2022
0
24 декабря в Тамбове в Пушкинской библиотеке прошёл день знакомства с Индией – «Намастэ, Бхарат!». Именно этим мероприятием центр «Белый Слон», развивающий дружбу и обмен опытом с азиатскими странами, открывает своё индийское направление.

ХК «Тамбов» победил в последнем домашнем матче этого года

26 декабря 2022
0
ХК «Тамбов» сыграл последний домашний матч в 2022 году – против казанского «Барса». Матч завершился победой тамбовчан со счётом 3:2.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги