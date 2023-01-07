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Жильцов дома по проезду Энергетиков, которые уходят под воду, направили в ООН
Вчера, 18:47
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Вчера депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с жильцами домов № 1 и 3 по пр. Энергетиков, которые с конца прошлого года страдают от жуткого испарения, идущего из подвалов домов. Долгие годы из-за бездействия властей, которые не могут решить проблему подтопления, они буквально уходят под воду. В прошлом году депутаты в очередной раз поднимали этот вопрос.
В настоящее время проблема усугубляется жутким испарением, жильцы первого и второго этажей буквально 24 часа в день живут как в бане, плесень покрыла все стены и полы.
По словам депутата на неоднократные заявки жильцов дома в управляющую компанию 6 января приехала аварийная служба, не установив причину и не откачав воду из подвалов, на вопросы жильцов дома, что им делать и куда обращаться, поступило предложение: «Обращайтесь в ООН».
В понедельник жильцы дома пойдут в прокуратуру.
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