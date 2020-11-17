|
Депутаты берут на контроль жилищно-коммунальные проблемы горожан
Сегодня, 14:18
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрели пять вопросов основной повестки дня. Среди прочего, депутаты обсудили коммунальную проблему, связанную с подтоплением подвального помещения дома 178 «А» по ул. Карла Маркса.
Долгое время горожане не могут решить проблему - с началом отопительного сезона из-за порывов на теплотрассе вода поступает в подвал. Жильцы дома обращались в разные инстанции, но проблема не решалась.
На комитете были заслушаны представители управляющей организации ООО «УК «Управдом 68», ПАО «Квадра», председатель совета дома. Как пояснил представитель ПАО «Квадра» Виктор Алфёров, до конца ноября аварийная ситуация будет устранена, а на следующий год запланированы работы по перекладке сетей.
«Посыл по рассмотрению коллективного обращения жильцов заключался не только в содействии в решении проблемы конкретного дома. Участники жилищно-коммунальных отношений должны понимать, что при необходимости мы будем обозначить актуальные темы, горожане не будут оставлены наедине со своими проблемами, которые не могут решить долгие годы», — считает Артём Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.