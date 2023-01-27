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В Тамбовской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления
На выходных в Тамбовской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления - туман. При тумане возможно снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.
Водителям рекомендуют снизить скорость и строго соблюдать дистанцию и ПДД, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Особую осторожность автомобилистам стоит проявлять на перекрёстках и пешеходных переходах, которые в условиях тумана представляют особую опасность.
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На выходных в Тамбовской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления - туман. При тумане возможно снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.
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