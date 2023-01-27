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Мошенники маскируются под потенциальных работодателей
Вчера, 10:40
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В тамбовском отделении Банка России предупредили о новой схеме мошенников – злоумышленники стали рассылать по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через Интернет).
Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку «менеджеры по подбору персонала». Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести небольшой вступительный взнос, например, в размере 500 рублей. Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета.
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