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После вмешательства Уполномоченного обвиняемой проведены необходимые медицинские обследования
Сегодня, 10:11
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В адрес Уполномоченного поступило обращение обвиняемой О., содержащейся в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тамбовской области, по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи в следственном изоляторе.
Заявительница высказывала жалобы на боли в тазобедренных суставах, в связи с имеющимся заболеванием опорно-двигательного аппарата. Кроме того лечащим врачом ей были рекомендованы консультации врача-хирурга и врача-невролога для решения вопроса об оперативном лечении. Однако, со слов заявительницы, по ее обращениям к сотрудникам следственного изолятора никакие меры не принимаются.
В целях проверки доводов жалобы Уполномоченным осуществлен выезд в ФКУ СИЗО-3, в ходе которого проведен личный прием обвиняемой, изучена медицинская документация.
По результатам посещения в адрес ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России направлены рекомендации о необходимости проведения медицинских обследований обвиняемой и организации консультации врачей-специалистов.
Рекомендации Уполномоченного были рассмотрены и удовлетворены.
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