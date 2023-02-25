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На территории Тамбовской области зарегистрировано 1129 некоммерческих организаций
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций. Общественные объединения Тамбовской области являются активными участниками российского некоммерческого движения, год от года набирающего силу, меняющего нашу жизнь к лучшему, воплощающего в действительность уникальные социальные практики.
На территории Тамбовской области зарегистрировано 1129 некоммерческих организаций, в том числе 411 общественных объединений, 282 религиозные организации, 25 региональных отделений политических партий и 411 иных некоммерческих организаций.
Правительство Тамбовской области ежегодно проводит грантовые конкурсы, направленные на оказание финансовой поддержки социально значимым проектам организаций, оказывает имущественную, консультационную и иные виды помощи. В федеральном реестре государственной поддержки представлены сведения о 209 некоммерческих организациях Тамбовской области. В 2022 году более 40 000 человек приняли участие в реализации проектов общественных организаций, осуществляющих свою деятельность по 26 направлениям. Инициативы региональных общественных объединений высоко ценятся и на федеральном уровне: Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив и другие организации оказывают постоянную поддержку тамбовским НКО.
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