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На территории Тамбовской области зарегистрировано 1129 некоммерческих организаций

Сегодня, 09:48
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На территории Тамбовской области зарегистрировано 1129 некоммерческих организацийСегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций. Общественные объединения Тамбовской области являются активными участниками российского некоммерческого движения, год от года набирающего силу, меняющего нашу жизнь к лучшему, воплощающего в действительность уникальные социальные практики.

На территории Тамбовской области зарегистрировано 1129 некоммерческих организаций, в том числе 411 общественных объединений, 282 религиозные организации, 25 региональных отделений политических партий и 411 иных некоммерческих организаций.

Правительство Тамбовской области ежегодно проводит грантовые конкурсы, направленные на оказание финансовой поддержки социально значимым проектам организаций, оказывает имущественную, консультационную и иные виды помощи. В федеральном реестре государственной поддержки представлены сведения о 209 некоммерческих организациях Тамбовской области. В 2022 году более 40 000 человек приняли участие в реализации проектов общественных организаций, осуществляющих свою деятельность по 26 направлениям. Инициативы региональных общественных объединений высоко ценятся и на федеральном уровне: Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив и другие организации оказывают постоянную поддержку тамбовским НКО.
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На территории Тамбовской области зарегистрировано 1129 некоммерческих организаций

Сегодня, 09:48
0
Сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций. Общественные объединения Тамбовской области являются активными участниками российского некоммерческого движения, год от года набирающего силу, меняющего нашу жизнь к лучшему, воплощающего в действительность уникальные

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