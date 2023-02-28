|
Прокуратура обязала оборудовать помещения трех школ индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой
Сегодня, 08:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратурой Тамбовского района проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в МАОУ «Татановская СОШ», МАОУ «Новолядинская СОШ» и МАОУ «Цнинская СОШ».
Установлено, что в образовательных учреждениях помещения, предназначенные для проведения массовых мероприятий, не оборудованы индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой (индукционной системой).
Индукционные петли имеют важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, так как способны передавать голосовые сигналы без звуковых помех окружающего мира прямо на слуховой аппарат слабослышащего человека.
В этой связи прокуратурой района направлены в суд исковые заявления о возложении на образовательные учреждения обязанности устранить выявленные нарушения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.