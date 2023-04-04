Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» Комментариев: 0



Участниками пятого конкурса «Лидеры России» могут быть руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. Подать заявку можно на сайте лидерыроссии.рф до 14 мая.



В юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» впервые уже на этапе регистрации каждый конкурсант получит полезные персональные рекомендации – что усовершенствовать в своем стиле управления и как. Чем больше этапов конкурса проходит участник, тем более полные и подробные отчеты с анализом его навыков он получает. Это индивидуальный план развития, основанный на комплексной оценке управленческих способностей.



В числе главных призов пятого конкурса – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, ставшие победителями конкурса, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а иностранцы-финалисты – на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе. Пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей», был запущен во вторник, 4 апреля. За это время было получено больше 17 тысяч заявок на участие.Участниками пятого конкурса «Лидеры России» могут быть руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. Подать заявку можно на сайте лидерыроссии.рф до 14 мая.В юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» впервые уже на этапе регистрации каждый конкурсант получит полезные персональные рекомендации – что усовершенствовать в своем стиле управления и как. Чем больше этапов конкурса проходит участник, тем более полные и подробные отчеты с анализом его навыков он получает. Это индивидуальный план развития, основанный на комплексной оценке управленческих способностей.В числе главных призов пятого конкурса – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, ставшие победителями конкурса, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а иностранцы-финалисты – на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе.



