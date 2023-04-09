ОАО «Токаревская птицефабрика» выкупила долги конкурента 0 В судебном порядке ОАО «Токаревская птицефабрика» добилось включения 1,5 млрд рублей требований в деле о банкротстве конкурента ООО «Тимашевская птицефабрика» из Самарской области. Право требовать долг возникло у компании, когда она выкупила его у Сбербанка, сообщает издание «Абирег».

Тамбовчане бьют тревогу в связи с обмелением канала Цны 0 Усугубляется проблема с каналом реки Цны – Ериком. Сооружённый более 200 лет назад из русла и протоков старицы (Ерика) реки Цны канал стремительно деградирует, зарастает, оползают береговые грунты. Течение воды в Ерике в последние 25 лет фактически остановилось.

Тамбовские аграрии обновляют парк сельхозтехники 0 По оперативной информации министерства сельского хозяйства Тамбовской области, с начала года аграрии региона приобрели 76 тракторов, 14 комбайнов. Кроме того, закуплено более 80 единиц инвентаря к технике для проведения сельхозработ: опрыскиватели, разбрасыватели минеральных удобрений, плуги,

По иску прокуратуры нерадивая мать лишена родительских прав 0 Прокуратура Советского района г. Тамбова провела проверку по обращению тамбовчанина о необходимости лишения родительских прав его бывшей супруги в отношении их совместной несовершеннолетней дочери.

В Тамбовской области начался пожароопасный сезон 0 С сегодняшнего дня в Тамбовской области постановлением Главы региона введен пожароопасный сезон. С 10 апреля обеспечен круглосуточный режим работы специализированных диспетчерских служб по охране лесов от пожаров. Органам местного самоуправления рекомендовано установить запрет на выжигание сухой

Застройщик перекрыл въезд к частному домовладению в Мичуринске 0 Жительница города Мичуринска пытается добиться от властей и ЖСК «Заря 1» проезда к собственному дому, который был закрыт из-за строительства рядом многоквартирного жилого дома. В рамках благоустройства прилегающей к многоэтажке территории застройщиком возведено ограждение, которое перекрывает въезд

В Тамбове прошел областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов 0 9 апреля в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» прошел региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.

Ремонт плотины под Тамбовом обойдется в 323 миллиона рублей 0 Весной текущего года должны приступить к ремонту моста-плотины на реке Цна под Тамбовом. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 323 миллиона рублей. В настоящее время заказчик работ - филиал «Цнинская шлюзовая система» – ищет подрядчика, который возьмётся за реконструкцию

Лейкоз крупного рогатого скота выявлен в нескольких районах 0 Сотрудники управления Россельхознадзора обнаружили инфицированных и больных лейкозом животных в нескольких районах нашей области.

В Тамбове презентовали сборник «Род Рахманиновых на Тамбовской земле» 0 В Тамбовском областном краеведческом музее прошла презентация нового издания – обзора фондов и документов «Род Рахманиновых на тамбовской земле», подготовленного сотрудниками Государственного архива Тамбовской области при поддержке региональных властей.

«Рассказовский рынок» задолжал области за аренду земельного участка 6,4 млн рублей 0 Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области в рамках процедуры банкротства АО «Рассказовский рынок» требует выплатить задолженность в размере 6,4 миллиона рублей за аренду земельного участка.

Тамбовские экологи выходят на межрегиональный уровень 0 Деятельность Тамбовской региональной общественной экологической организации им. И.В. Мичурина начинает всё больше выходить за пределы Тамбовской области. В настоящий момент организация занимается экологической проблематикой и других регионов.

Активисты ТОСов могут получить грант на свою идею 0 Ассоциация развития территориального общественного самоуправления в рамках проекта «Живые улицы. Добрые соседи» запускает конкурс, по итогам которого активисты ТОСов из Тамбовской области смогут получить грант на свою инициативу. Организаторы отмечают, что речь идет о небольших суммах поддержки, но

В Тамбове отопительный сезон завершится 11 апреля 0 11 апреля, в Тамбове начнут поэтапно отключать отопление. Его перестанут постепенно подавать не только в жилые дома, но и в бюджетные учреждения. Соответствующее постановление подписано главой администрацией города Тамбова

Прокуратура вывила нарушения при реализации программы «Дворы Тамбовщины» 0 Из прокуратуры поступил ответ на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по факту срыва реализации в Тамбове программы «Дворы Тамбовщины».

Министр экологии может уйти в отставку из-за скандала с «народной плотиной» 0 В ближайшее время может уйти в отставку исполняющий обязанности министра экологии Тамбовской области Альберт Андреев, деятельностью которого не совсем довольно руководство области.

Всемирный день здоровья в Тамбове отметят зарядкой под открытым небом 0 Во Всемирный день здоровья, который отмечают 7 апреля, в Тамбове пройдут различные акции в поддержку активного образа жизни. В лечебных учреждениях медики расскажут о пользе занятий спортом и возможностях отказа от вредных привычек. А центральным событием станет флешмоб на площадке областной

Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» 0 Пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей», был запущен во вторник, 4 апреля. За это время было получено больше 17 тысяч заявок на участие.

Максим Егоров раскритиковал властей Котовска и Моршанска за нарушение в сроках реализации нацпроектов 0 На заседании регионального штаба по исполнению федеральных программ, связанных с национальными проектами РФ, в очередной раз Глава Тамбовской области Максим Егоров остался недоволен политикой, проводимой главами некоторых муниципалитетов в данной сфере.

В Тамбове впервые выступит московская группа Shakti Loka 0 8 апреля в 19:00 в школе йоги «Аштанга Тамбов» по адресу: г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 16 выступит московская группа Shakti Loka (12+).