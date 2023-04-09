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Тамбовские аграрии обновляют парк сельхозтехники

Сегодня, 10:22
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Тамбовские аграрии обновляют парк сельхозтехникиПо оперативной информации министерства сельского хозяйства Тамбовской области, с начала года аграрии региона приобрели 76 тракторов, 14 комбайнов. Кроме того, закуплено более 80 единиц инвентаря к технике для проведения сельхозработ: опрыскиватели, разбрасыватели минеральных удобрений, плуги, сеялки, культиваторы и другое.

Всего в этом году аграрии планируют приобрести 250 тракторов и 100 зерноуборочных комбайнов.

При выборе техники аграрии отдают предпочтение отечественным производителям.

Специалисты отмечают, что обновление сельхозтехники способствует увеличению производительности труда в сельхозпредприятиях, а также сокращению расходов на запчасти и ГСМ.
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