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Олега Бетина наградили орденом Дружбы

Вчера, 08:25
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Олега Бетина наградили орденом ДружбыОрден Дружбы был присужден бывшему губернатору Тамбовской области Олегу Бетину, по указу президента России Владимира Путина. Бетин был отмечен за свои достижения в сфере труда и многолетнюю преданную работу. В настоящее время он занимает должность директора центра экономических исследований рыбного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Олег Бетин руководил Тамбовской областью в течение 16 лет. Первоначально он стал главой области 24 марта 1995 года по указу президента, но в результате проигрыша на выборах покинул должность 24 декабря того же года. Однако после победы на последующих выборах он вновь стал губернатором 31 декабря 1999 года и занимал эту должность непрерывно до 25 мая 2015 года. В этот день он ушел в отставку, представив своим преемником Александра Никитина.

Фото: vniro.ru
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