Тамбовская птицефабрика поставляла некачественную продукцию в Беларусь 0 Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси передал информацию Россельхознадзору о поставках некачественных продуктов в республику. В список таких продуктов входят мясо птицы, субпродукты, яйца, свинина, рыба, рыбная мука, соевой шрот и сыр. С начала текущего

В Тамбовской области ожидается похолодание 0 Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 3 июня, в течение дня температура воздуха в областном центре поднимется от +25 до +27 градусов. Небо будет покрыто переменной облачностью, возможны кратковременные дожди и порывы ветра до 13 метров в секунду. Ночью ожидается понижение температуры до +5

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами 0 Владимир Громов и Оксана Бабкина были признаны виновными в совершении преступлений. Громов был признан виновным по части 2 статьи 285 УК РФ, которая касается злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ. Бабкина была признана виновной по части 4

В Уварове поменяли почти 1 километр ветхого коллектора 0 В настоящее время в городе Уварово проводятся работы по замене участка старого канализационного напорного коллектора на улице Луговая. Данный участок служит для транспортировки сточных вод с канализационно-насосной станции №3 до канализационно-насосной станции №4, откуда они направляются на

Строительство центра Вайлдберриз доставляет дискомфорт котовчанам 0 Строительство логистического центра Вайлдберриз, которое только что началось, вызывает неприятные ощущения у жителей Котовчан.

Расширили список школьников участников СВО, которые будут питаться бесплатно 0 В городе Тамбове планируется расширение списка школьников, имеющих право на бесплатное горячее питание. Особое внимание будет уделено детям, чьи родители являются участниками специальной военной операции.

В Тамбове пресекли деятельность ОПГ, которая занималась обналичиванием 0 В Тамбове была пресечена деятельность криминальной группировки, которую руководил лидер с привлечением 10 сообщников. Согласно предварительным данным, с января 2019 года по май 2022 года они занимались незаконными банковскими операциями, помогая индивидуальным предпринимателям и компаниям

В Мичуринске состоялась очередная встреча с матерями погибших воинов 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет проводит работу в различных направлениях, одно из которых – взаимодействие с семьями погибших воинов.

Эпидемиологическая ситуация по кори осложнилась в текущем году 0 В этом году эпидемиологическая ситуация с корью в России стала более сложной. В период апреля-мая в Тамбове и Рассказове были зарегистрированы два случая подтвержденной лабораторно кори.

Руководитель предприятия не заплатил 88 млн рублей налогов 0 В Тамбовской области было возбуждено уголовное дело против генерального директора компании, специализирующейся на производстве оборудования и комплектующих для железнодорожного транспорта и путей. Ему предъявляется обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Жильцы дома № 131 на ул. Чичканова требуют от властей капремонта 0 Жители дома № 131 на улице Чичканова в городе Тамбове собрались во дворе для встречи с и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Тамбовской области Ильёй Абрамовым и председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тамбова Сергеем Серёгиным.

Проект по развитию адаптивного хоккея в Тамбовской области представлен в Госдуме 0 Представитель партии «Новые люди» в Тамбовской области Владимир Верняев и депутат Тамбовской городской думы, координатор АНО «ВЕРШИНА» Оксана Осетрова встретились с Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от партии «Новые люди», членом комитета по просвещению

В Мичуринске состоялось празднование 10-й годовщины образования Пограничных войск 0 В минувшие выходные члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» отметили 105-ю годовщину образования Пограничных войск.

День города Тамбова проведут без приглашенных артистов 0 В этом году День города в Тамбове примет новый формат без приглашенных артистов. Такую информацию глава администрации областного центра объявил на своих страницах в социальных сетях.

В Тамбове появилась улица им. Александра Боднара 0 В микрорайоне Уютный, на севере города Тамбова, одной из улиц было присвоено имя выдающегося участника Великой Отечественной войны и Почетного жителя города Александра Боднара. Данная улица начинается от улицы Свободной и тянется в северо-западном направлении на протяжении 395 метров до улицы

В Тамбове пройдёт круглый стол по перспективам сотрудничества Тамбовской области с Китаем 0 2 июня в 10:00 состоится круглый стол на тему "Возможности экономического сотрудничества Тамбовской области с КНР", организованный в рамках "Недели Китая в Тамбове". Мероприятие пройдет в конференц-зале Тамбовской областной Торгово-промышленной палаты, по адресу ул. Державинская, 16-а, 3 подъезд, 6

В Бондарях прошёл праздник музыки Петра Чайковского 0 В селе Бондари был отмечен пятый юбилейный праздник, посвященный великому композитору Петру Чайковскому. Мероприятие охватило различные сферы и было насыщено интересными моментами. В районном краеведческом музее были открыты новые выставки, а на центральной площади прошла увлекательная концертная

ООО «Реал-Макс» через суд взыскал с региональных властей более 15 млн рублей 0 Тамбовская фирма ООО "Реал-Макс" выиграло дело в арбитражном суде Тамбовской области, доказав, что региональное министерство градостроительства и архитектуры незаконно взыскало с них штрафы и неустойки в размере 15,3 миллиона рублей. В соответствии с решением суда, власти должны вернуть компании

В Тамбове прошел день славянской культуры 0 В парке культуры в Тамбове прошел День славянской письменности и культуры (0+). Посетителей ждала разнообразная и захватывающая развлекательная программа, включающая концерты и игровые станции. Гости могли попробовать оригинальный массаж, основанный на древних техниках, таких как использование

Возобновились полёты вертолётов санавиации в Уваровской ЦРБ 0 С начала мая текущего года в Уваровской центральной районной больнице возобновлены полеты медицинских вертолетов национальной службы санитарной авиации "Ансат". В рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" на базе ЦРБ была создана