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В Тамбове при падении в автобусе пострадал двухлетний ребёнок
На улице Карла Маркса в Тамбове, около дома №211, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате несоблюдения водителем неизвестного автомобиля приоритета, пассажирский автобус был вынужден совершить резкое торможение, чтобы избежать столкновения.
Из-за резкого торможения в салоне автобуса пострадал двухлетний ребенок, который получил травмы. Ребенка быстро доставили на машине скорой помощи в детскую областную больницу.
Фото: Госавтоинспекция Тамбовской области
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На улице Карла Маркса в Тамбове, около дома №211, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате несоблюдения водителем неизвестного автомобиля приоритета, пассажирский автобус был вынужден совершить резкое торможение, чтобы избежать столкновения.
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