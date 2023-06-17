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Летом в тамбовских дворах спилят почти 300 деревьев

Сегодня, 10:23
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Летом в тамбовских дворах спилят почти 300 деревьев В Тамбове планируется вырубка 277 аварийных деревьев в 10 дворах. Для этой задачи дирекция благоустройства и охраны окружающей среды заключила контракт с местной компанией ООО "Медиа.Стрит". Они стали победителем электронного аукциона в мае, снизив начальную стоимость услуг с 1,9 миллиона рублей до 1,4 миллиона. Финансирование работ осуществляется из городского бюджета в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова".

В список попали 10 адресов, где планируется провести вырубку. Среди них: двор дома №143 на улице Мичуринской с планами спилить 19 деревьев, улица Рылеева, 55 (50 деревьев), бульвар Энтузиастов, 41 (17 деревьев), улица С. Халтурина, 4 (28 деревьев), улица 8 Марта, 29 (28 деревьев), Карла Маркса, 258 (20 деревьев), улица Подвойского, 10 (27 деревьев), Базарная, 117/50 (23 дерева), а также двора домов №102, 102А и 104 на улице Н. Вирты (39 деревьев).

Согласно контракту, работы должны быть завершены в течение 40 рабочих дней после его заключения.

Фото: "ПроТамбов"
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