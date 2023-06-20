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В разрушении тяговой подстанции усматриваются признаки преступления
Сегодня, 09:46
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Тамбовские полицейские провели проверку в отношении разрушения муниципального здания - тяговой подстанции, расположенной по адресу ул. С. Разина, 6А в Тамбове. Согласно информации, опубликованной депутатом Тамбовской городской Думы Артёмом Александровым, полиция пришла к выводу, что в данном случае есть признаки преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий).
Результаты проверки показали, что здание было передано Тамбовской епархии Русской православной церкви на правах безвозмездного пользования до 2032 года. В соответствии с договором, религиозная организация обязана следить за правильным использованием переданного имущества, поддерживать его в технически исправном состоянии и не совершать действий, способных привести к повреждению или разрушению помещений.
Полученные материалы проверки переданы в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Весной этого года неизвестные лица, используя специальное оборудование, разрушили здание тяговой подстанции. После обращения жителей города депутат Александров обратился в правоохранительные органы.
Напомним, что передача здания епархии произошла в конце 2021 года на основании решения депутатов Тамбовской городской Думы. Решение было принято в спешке, поскольку вопрос был внесен в повестку дня только в день голосования, без предоставления достаточного времени для его ознакомления. Формулировка в повестке дня была "вопрос, требующий оперативного решения". Против данного решения проголосовали только депутаты фракции КПРФ.
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