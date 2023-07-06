Надзорные органы проверили жалобы по факту возможного отравления детей в лагере «Спутник» 0 В мичуринском детском оздоровительном лагере "Спутник" ситуация на данный момент стабильная. По информации, предоставленной министром образования и науки Тамбовской области, все 263 детей, отдыхающих в лагере, находятся в хорошем состоянии.

В микрорайоне «ТЭЦ» в Тамбове произошел пожар 0 В социальных сетях появились фотографии клубов дыма, которые поднимались со стороны Моршанского шоссе в Тамбове, зафиксированные очевидцами. Это вызвало беспокойство у пользователей, так как густой белый дым, напоминающий облако, был виден на расстоянии десятков километров.

Суд признал законным возврат Котовском 111,6 млн руб. Фонду ЖКХ за котельные 0 Жалоба администрации Котовска Тамбовской области была отклонена Арбитражным судом Москвы в своих попытках признать незаконным и отменить решение правления федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Согласно судебной документации, речь идет о возврате суммы в

Администрация Тамбова игнорировала многолетнюю проблему подтопления домов на проезде Энергетиков 0 Прокуратура выступила в защиту прав жителей многоквартирных домов № 1 и № 3 на проезде Энергетиков. Жильцы долгое время жили с проблемой постоянного затопления подвалов своих многоэтажек, но никто не предпринимал меры.

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство? 0 Администрация Тамбовского округа ответила на запрос депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова, касающийся проведения строительных работ в Тамбовском Пригородном лесу, в районе детского парка развлечений «Сказочный лес». Руководство муниципалитета следующим образом

Водитель сбил 11-летнего велосипедиста в Староюрьевском округе 0 В селе Староюрьево, в районе дома № 22 на улице Элеваторной, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате случившейся аварии водитель, 57-летний мужчина, управляющий автомобилем "Лада Гранта", сбил 11-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару.

Под Котовском построят метановую заправку 0 Состоялось совещание по вопросам развития сети газозаправочных станций в регионе, которое провел заместитель Главы Тамбовской области Евгений Зименко. В совещании приняли участие представители министерства автомобильных дорог и транспорта области, владельцы перспективных земельных участков под

И.о. министра экологии области назначена Алла Албегова 0 Пресс-служба Правительства Тамбовской области сообщает, что с 6 июля текущего года Максим Егоров принял распоряжение о назначении Аллы Албеговой временным исполняющим обязанности министра экологии и природных ресурсов.

Сергей Конобеев в четвёртый раз обвиняется в мошенничестве 0 Уголовное дело, связанное с бывшим директором ООО "ИнвестСтройТамбов" и экс-депутатом Тамбовской городской думы Сергеем Конобеевым, было передано в суд прокуратурой Советского района. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное

Прокуратура через суд добивается капремонта дома на ул. Чичканова 131 0 Судебное разбирательство по делу о капитальном ремонте фасада дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове, которое ранее неоднократно откладывалось Фондом капитального ремонта Тамбовской области, в настоящее время находится под рассмотрением. Прокуратура Октябрьского района подала иск в суд, а дело

«День РСХБ» предоставил студентам и молодым специалистам Мичуринского ГАУ новые карьерные возможности 0 Для продвижения аграрного образования и оказания поддержки студентам и молодым специалистам на рынке труда в АПК Россельхозбанк запустил карьерно-образовательное мероприятие «День РСХБ». В рамках проекта РСХБ встретился со студентами Мичуринского государственного аграрного университета. Мероприятие

Жителей Тамбовской области предупреждают об аномальной жаре 0 Местное управление МЧС России в Тамбовской области предупредило местных жителей о возможных неблагоприятных погодных условиях. Во второй половине дня 5 июля в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса.

В Мичуринском округе утонул мужчина 0 ЧП на реке произошло в селе Жидиловка Мичуринского округа. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России, информация о происшествии поступила 4 июля в 13:50.

В Тамбове бульдозер снёс столб на ул. Мичуринская 0 Во вторник в областном центре произошло ЧП на улице Мичуринской. В это время после обеда водитель трактора, находясь в состоянии сильного опьянения столкнулся с фонарным столбом. Столб обрушился и упал на дорогу, преградив ее проезд. На счастье, никто не пострадал, за исключением автомобилистов,

Евгений Зименко и Галина Шеманаева назначены на постоянную основу 0 На оперативном совещании Максим Егоров объявил о новых кадровых назначениях в региональном Правительстве. С начала июля Евгений Зименко и Галина Шеманаева стали заместителями Главы Тамбовской области. Ранее они исполняли обязанности временных заместителей Главы Тамбовской области.

В Тамбове представили председателя облсуда Наталию Бурашникову 0 3 июля в Тамбове прошла церемония представления председателя областного суда Наталии Бурашниковой перед юридическим сообществом. Наталия Бурашникова была назначена председателем областного суда на шестилетний срок Указом Президента РФ № 430 от 13 июня 2023 года.

В Тамбовской области летом не будут повышать тарифы на ЖКУ 0 В 2023 году в Тамбовской области не планируется повышение тарифов на коммунальные услуги. Это было объявлено на совместном заседании коллегии министерства экономической и инвестиционной политики области и департамента цен и тарифов региона. Максим Егоров, глава Тамбовской области, присутствовал на

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий 0 Ежегодно 1 июля вся страна отмечает День ветеранов боевых действий. Праздник этот неофициальный, однако его значение огромно как для самих ветеранов, так и для всех жителей.

ФАС разрешила спор межу "Россетями" и "Тамбовской сетевой компанией" 0 Тамбовское управление ФАС приняло решение по спору между ПАО "Россети Центр" и АО "Тамбовская сетевая компания". В ходе рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о нарушении ПАО "Россети Центр" ч.1 ст.10 и п.9 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции».

В Тамбове произошло ДТП с участием автобуса 0 В Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Советской, о котором сообщает Telegram-канал "Полоса безопасности". Водитель иностранного автомобиля намеревался совершить левый поворот на перекрестке, однако не успел это сделать.