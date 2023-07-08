В Тамбовской области высокая доля населения старше трудоспособного возраста Комментариев: 0



Координацией исполнения программы будет заниматься министерство социальной защиты и семейной политики. В список исполнителей входят министерство образования и науки, здравоохранения, спорта, труда и занятости, а также другие региональные структуры и органы местного самоуправления.



Объем программы составляет около 90 страниц, причем 65 из них посвящены демографическому потенциалу региона и содержат подробную статистическую информацию о структуре и численности населения, репродуктивном здоровье мужчин и женщин, мерах поддержки семей с детьми, состоянии инфраструктуры детства и другие соответствующие данные. В документе указано, что за последние шесть лет численность населения Тамбовской области сократилась на 69 тысяч человек, с 1,05 миллиона в 2016 году до 981 тысячи человек в 2022 году. Кроме того, в регионе отмечается самая высокая в России доля населения старше трудоспособного возраста (29,4%) и одна из самых низких долей женщин в возрасте, способном к рождению (21,3%). В Тамбовской области была утверждена трехлетняя региональная программа по повышению рождаемости. Глава региона Максим Егоров подписал соответствующее распоряжение областного правительства. Целью данного документа является разработка эффективных мер, направленных на влияние на репродуктивное поведение населения и общее число рождений в регионе.Координацией исполнения программы будет заниматься министерство социальной защиты и семейной политики. В список исполнителей входят министерство образования и науки, здравоохранения, спорта, труда и занятости, а также другие региональные структуры и органы местного самоуправления.Объем программы составляет около 90 страниц, причем 65 из них посвящены демографическому потенциалу региона и содержат подробную статистическую информацию о структуре и численности населения, репродуктивном здоровье мужчин и женщин, мерах поддержки семей с детьми, состоянии инфраструктуры детства и другие соответствующие данные. В документе указано, что за последние шесть лет численность населения Тамбовской области сократилась на 69 тысяч человек, с 1,05 миллиона в 2016 году до 981 тысячи человек в 2022 году. Кроме того, в регионе отмечается самая высокая в России доля населения старше трудоспособного возраста (29,4%) и одна из самых низких долей женщин в возрасте, способном к рождению (21,3%).



