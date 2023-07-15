В Тамбовской области отмечен рост заболеваемости ветряной оспой Комментариев: 0



В Красносвободненской санаторной школе-интернате был зафиксирован случай вспышки ветрянки, в результате чего заболели воспитанники этого учреждения. В марте были проведены противоэпидемические мероприятия.



За первые 6 месяцев 2023 года эпидемическая ситуация в Тамбовской области оставалась стабильной. Всего было зарегистрировано 139 717 случаев инфекционных заболеваний.



Большинство случаев (89,4%) относились к гриппу и ОРВИ, а 5,4% (7 497 случаев) - к COVID-19. Также было отмечено по несколько случаев кори, коклюша, острого вирусного гепатита Е и генерализованной формы менингококковой инфекции.



Вспышки других опасных инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит, дифтерия, краснуха, эпидемический паротит, столбняк, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, сибирская язва, бешенство (гидрофобия), малярия и другие, не были выявлены.



Уровень заболеваемости бруцеллезом остался прежним, с одним случаем, а острый вирусный гепатит С также был зарегистрирован в одном случае, сохраняя уровень прошлого года.



За полгода обратилось в медицинские учреждения 1 585 человек с жалобами на укусы клещей, что означает рост на 8,9% по сравнению с 2022 годом, когда таких обращений было 1 455. Число обращений по поводу укусов животными также увеличилось на 12% (с 1 188 до 1 330 случаев) по сравнению с первым полугодием 2022 года.



Отмечается рост заболеваемости следующими инфекционными заболеваниями:



Ветрянка: вспышка увеличилась в 1,9 раза, количество случаев возросло с 1303 до 2459.

Острый вирусный гепатит А: заболеваемость увеличилась в 1,7 раза, с 19 случаев до 33.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: было 3 случая (возросло с 2).

Туберкулез: заболеваемость возросла в 1,17 раза, с 99 до 116 случаев.

Сифилис: количество случаев увеличилось в 4,6 раза, с 4 до 5.

Гонококковая инфекция: случаев стало 3 (возросло с 1).

ВИЧ-инфекция: заболеваемость увеличилась в 1,2 раза, с 84 до 101 случая.

Острая респираторная вирусная инфекция: количество случаев возросло в 1,2 раза, с 103 605 до 124 417.

Грипп: заболеваемость увеличилась в 1,59 раза, с 16 до 486 случаев.

На территории области был зарегистрирован 1 очаг группового заболевания за 6 месяцев 2023 года. Вспышка ветряной оспы произошла в ТОГБОУ "Красносвободненская санаторная школа-интернат", где заболело 21 человек, все они являются воспитанниками. В очаге были проведены противоэпидемические мероприятия, завершившиеся 7 марта 2023 года.



План иммунизации на первые 6 месяцев 2023 года был выполнен на уровне 50% и выше по всем анализируемым позициям. По информации Роспотребнадзора в Красносвободненской санаторной школе-интернате был зафиксирован случай вспышки ветрянки, в результате чего заболели воспитанники этого учреждения. В марте были проведены противоэпидемические мероприятия.В Красносвободненской санаторной школе-интернате был зафиксирован случай вспышки ветрянки, в результате чего заболели воспитанники этого учреждения. В марте были проведены противоэпидемические мероприятия.За первые 6 месяцев 2023 года эпидемическая ситуация в Тамбовской области оставалась стабильной. Всего было зарегистрировано 139 717 случаев инфекционных заболеваний.Большинство случаев (89,4%) относились к гриппу и ОРВИ, а 5,4% (7 497 случаев) - к COVID-19. Также было отмечено по несколько случаев кори, коклюша, острого вирусного гепатита Е и генерализованной формы менингококковой инфекции.Вспышки других опасных инфекционных заболеваний, таких как полиомиелит, дифтерия, краснуха, эпидемический паротит, столбняк, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, сибирская язва, бешенство (гидрофобия), малярия и другие, не были выявлены.Уровень заболеваемости бруцеллезом остался прежним, с одним случаем, а острый вирусный гепатит С также был зарегистрирован в одном случае, сохраняя уровень прошлого года.За полгода обратилось в медицинские учреждения 1 585 человек с жалобами на укусы клещей, что означает рост на 8,9% по сравнению с 2022 годом, когда таких обращений было 1 455. Число обращений по поводу укусов животными также увеличилось на 12% (с 1 188 до 1 330 случаев) по сравнению с первым полугодием 2022 года.Отмечается рост заболеваемости следующими инфекционными заболеваниями:Ветрянка: вспышка увеличилась в 1,9 раза, количество случаев возросло с 1303 до 2459.Острый вирусный гепатит А: заболеваемость увеличилась в 1,7 раза, с 19 случаев до 33.Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: было 3 случая (возросло с 2).Туберкулез: заболеваемость возросла в 1,17 раза, с 99 до 116 случаев.Сифилис: количество случаев увеличилось в 4,6 раза, с 4 до 5.Гонококковая инфекция: случаев стало 3 (возросло с 1).ВИЧ-инфекция: заболеваемость увеличилась в 1,2 раза, с 84 до 101 случая.Острая респираторная вирусная инфекция: количество случаев возросло в 1,2 раза, с 103 605 до 124 417.Грипп: заболеваемость увеличилась в 1,59 раза, с 16 до 486 случаев.На территории области был зарегистрирован 1 очаг группового заболевания за 6 месяцев 2023 года. Вспышка ветряной оспы произошла в ТОГБОУ "Красносвободненская санаторная школа-интернат", где заболело 21 человек, все они являются воспитанниками. В очаге были проведены противоэпидемические мероприятия, завершившиеся 7 марта 2023 года.План иммунизации на первые 6 месяцев 2023 года был выполнен на уровне 50% и выше по всем анализируемым позициям.



