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» » УФАС оштрафовал банк за незаконную рекламу

УФАС оштрафовал банк за незаконную рекламу

Сегодня, 10:12
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УФАС оштрафовал банк за незаконную рекламу Один из банков получил штраф за незаконную отправку рекламного сообщения, который был признан законным арбитражным апелляционным судом.

Гражданин обратился в УФАС с жалобой, утверждая, что банк отправил ему сообщение с предложением своих услуг без его согласия. Банк, в свою очередь, утверждал, что получил согласие на использование данного номера телефона.

Однако выяснилось, что согласие было дано предыдущим владельцем номера телефона.

УФАС отметили, что согласие должно быть добровольным согласно закону, а в данном случае банк включил согласие в форму обработки персональных данных, что не давало потребителю возможности отказаться от получения рекламных сообщений.

Банк также не провел проверку актуальности информации. В результате незаконной рекламы банку был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Банк не согласился с этим решением и обжаловал его в суде.
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