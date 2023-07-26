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В Тамбове планируют высадить тысячу деревьев

Сегодня, 13:49
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В Тамбове планируют высадить тысячу деревьев В Тамбове был разработан осенний план посадки деревьев, в рамках которого планируется высадить около тысячи крупномеров в различных районах города.

Специалисты ожидают предложений от поставщиков, касающихся посадочных материалов. Среди деревьев, которые планируется высадить, будут липы, пирамидальные тополя, берёзы, рябины, клёны и другие виды, которые будут размещены на участках, где ранее не проводилось озеленение или где растения погибли.

Места для посадки деревьев осенью будут распределены по следующим улицам: Мичуринской, Агапкина, Васильковой, Мордасовой, Победы, Глазкова, Авиационной, 40 лет Октября, Киквидзе, Энгельса, Кронштадтской, Базарной, Карла Маркса и другим.

Следует напомнить, что вопросы благоустройства занимают одно из первых мест в списке обращений жителей в социальных сетях, по данным сотрудников Центра управления развития Тамбовской области (ЦУР Тамбовской области).

Фото: vk.com/gorodtambov


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В Тамбове планируют высадить тысячу деревьев

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