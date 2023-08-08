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В Рассказове открыли парк «Дунайчик»
Вчера, 10:03
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В городе Рассказово открылся новый парк семейного отдыха под названием "Дунайчик", и в его торжественной церемонии открытия принял участие Максим Егоров.
Проект по реновации городского сада одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших инициатив по улучшению комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Соревнование проводилось в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".
Общая стоимость проекта превысила 160 миллионов рублей, причём около 70% этой суммы были выделены из федерального бюджета, а ещё 29% были выделены областными фондами.
Парк "Дунайчик" представляет собой уникальное рекреационное пешеходное пространство, расположенное в самом центре города. Оно разделено на различные тематические зоны, предназначенные для отдыха местных жителей и гостей.
Главной достопримечательностью парка является культурно-развлекательный центр "КлубОК", который на первом этаже предоставляет помещения для занятий по интересам, компьютерный клуб и лекторий, на втором этаже располагаются методические кабинеты, а на крыше обустроена смотровая площадка и летний кафе.
На территории парка были установлены детский игровой комплекс, спортивные тренажёры, верёвочный парк, скалодром, качели и карусели. Кроме того, была организована автостоянка.
Фото: Павел Васильев
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