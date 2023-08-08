В Тамбове участок дороги на улице Свободной отремонтировали на 75% 0 На протяжении 1,3 километра улицы Свободной в Тамбове активно ведутся ремонтные работы. На текущий момент выполнено 75% общего объема работ. Важные этапы, такие как обустройство пешеходных и технических тротуаров, а также установка бордюрного камня, уже успешно завершены.

В Рассказове открыли парк «Дунайчик» 0 В городе Рассказово открылся новый парк семейного отдыха под названием "Дунайчик", и в его торжественной церемонии открытия принял участие Максим Егоров.

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан с поличным 0 В Ульяновске задержан советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель. В прошлом он занимал должность заместителя Александра Никитина во времена, когда тот руководил Тамбовской областью. Игорь Эдель был задержан на месте, когда он получал значительную сумму взятки от строительной компании из

Специалисты ЦУРа отработали более 1 тыс. обращений 0 Сотрудники ЦУР Тамбовской области активно занимались обработкой и направлением на ответственное выполнение 1006 сообщений от жителей в период с 28 июля по 3 августа. Эти обращения были получены через различные каналы, включая социальные сети и приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Большая часть

В Тамбовской области убрали первый миллион тонн зерна 0 Сельхозпредприятия области внесли свой вклад в уборку урожая зерновых и зернобобовых культур, успешно собрав уже 1,1 миллиона тонн продукции. Этот внушительный объем достигнут за счет использования лишь пятой части общей посевной площади. Общая площадь, засеянная сельскохозяйственными культурами в

В парке «Дружбы» пройдет презентация проекта по расчистке Цны 0 Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области планирует провести встречу с местным населением на берегу основной реки города — Цны. Мероприятие запланировано на 8 августа в 18:00 и будет проходить у входа в тамбовский парк "Дружба".

Тамбовский драмтеатр возобновит работу уличной площадки 0 Тамбовский театр драмы готовится возобновить свою деятельность на уютной летней площадке под названием "Театральный двор". Артисты приготовили интерактивные спектакли, которые направлены на восхищение самых маленьких зрителей (0+).

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет получают 5 тысяч жителей области 0 Сообщается, что в Тамбовской области более пяти тысяч работающих граждан получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

Тамбовчане недовольны благоустройством: «Посмотрите, как бездарно тратятся деньги» 0 В одной из публикаций в городском сообществе Тамбова в социальной сети «ВК» жительница выложила фотографии двора, расположенного в микрорайоне "Лётка". Она выразила свои обеспокоенности относительно качества оборудования, его установки и уровня безопасности. Женщина заявила о неудовлетворительном

В Тамбовском округе прекращена работа музея Зои Космодемьянской 0 В селе Борщёвка Тамбовского округа была прекращена деятельность музея, посвященного Зое Космодемьянской, вследствие смерти его смотрительницы Лидии Алексеевны Шебуновой, которая ушла из жизни в 2022 году.

В Тамбовском округе водитель уснул за рулём, что привело к ДТП 0 5 августа на трассе Орёл-Тамбов, в Тамбовском округе, произошло дорожно-транспортное происшествие из-за уснувшего за рулём водителя отечественного автомобиля. В результате автомобиль перевернулся.

В Инжавинском районе хотят создать крупнейшую площадку для переработки куриного помёта 0 В Инжавинском районе сейчас проходят обсуждения проекта, касающегося запуска объекта по переработке птичьего помёта в органическое удобрение. Проект получил название "Технология Утилизации помётоподстилочной массы птицеводческого предприятия с получением органического удобрения" и должен пройти

При реконструкции коллектора на ул. Подвойского выявлены серьезные нарушения 0 В результате проверки, проведенной прокуратурой, были выявлены серьезные нарушения в процессе реконструкции канализационного коллектора на улице Подвойского в городе Тамбове. Эту информацию подтвердило надзорное ведомство в своем ответе на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема

Жители многоэтажки жалуются на то, что управляющая компания их «не отпускает» 0 Жильцы многоэтажного дома №213В на улице Мичуринской в городе Тамбове подозревают управляющую компанию «Мир» в фабриковании документов. По информации, предоставленной журналистам издания «Блокнот Тамбов», в конце июня текущего года на собрании жильцов было принято решение сменить прежнюю

МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в ближайшие дни 0 Управление МЧС России по Тамбовской области предупредило местных жителей о возможных неблагоприятных погодных явлениях. Согласно прогнозу, с 5 по 7 августа во второй половине дня регион ожидает повышение температуры воздуха до +30...34 градусов.

В Тамбове отменили запрет на купание в Цне 0 В Тамбове объявлено о снятии временного запрета на купание, лов рыбы и использование воды из реки Цны с 6 августа. Этот запрет был введен 21 июля в связи с противоэпидемическими мерами из-за обнаруженного случая холеры.

Жители сельской местности жалуются на закрытие отделений «Сбербанка» 0 Жители маленького села в Тамбовской области сталкиваются с ухудшением своих жизненных условий на родной земле. Но проблема не ограничивается только отъездом молодежи из деревни. Многие социальные объекты, которые были переданы в частные руки, закрываются, потому что частные владельцы в приоритете

Молоко от больных лейкозом коров могло поступить на прилавки покупателей 0 Проведены плановые выездные проверки в хозяйствах Токарёвского и Мордовского округов, которые страдают от высокой заболеваемости лейкозом крупного рогатого скота. В ходе проверок были обнаружены нарушения в хозяйственной практике.

На юге Тамбове завершаются работы по ремонту тепловых сетей 0 В соответствии с информацией от пресс-службы администрации Тамбова, муниципальное предприятие «Тамбовтеплосервис» завершает реконструкцию теплосетей на улице Астраханской. Работы уже находятся в финальной стадии, и готовность объекта составляет 80%.

Тамбовчане приняли участие в акции «Свеча поколений» 0 3 августа, прошла знаменательная акция под названием "Свеча поколений" (0+), организованная в память о Герое России и Герое Донбасса, Ольге "Корсе" Качуре, погибшей год назад. Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Вечный огонь" и собрало десятки тамбовчан разного возраста, включая