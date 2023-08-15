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Тамбовчан просят воздержаться от полетов на воздушных шарах над военными объектами

Сегодня, 10:07
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Тамбовчан просят воздержаться от полетов на воздушных шарах над военными объектамиВ Тамбове, как и в других населенных пунктах области, расположены военные объекты. На данный момент на территориях воинских частей действуют пункты воздушного наблюдения, задачей которых также является предотвращение нелегальных полетов. По этой причине Тамбовчан просят воздержаться от полетов на воздушных шарах над военными объектами.

Важно также отметить, что ранее руководство Тамбовской области вынесло постановление о запрете использования беспилотных летательных аппаратов на всей территории региона, за исключением случаев, когда это требуется государственными органами.

Параллельно стоит подчеркнуть, что проведение демонстрационных полетов на воздушных шарах в светлое время суток не ограничивается.

Фото: ru.freepik.com
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Тамбовчан просят воздержаться от полетов на воздушных шарах над военными объектами

Сегодня, 10:07
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