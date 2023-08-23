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Начальник одной из колоний создал привилегированные условия содержания осужденному
Сегодня, 15:46
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В результате проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления ФСБ по Тамбовской области пресекли незаконную деятельность начальника одного из учреждений исправительной системы УФСИН, которого подозревают в превышении своих служебных полномочий.
После тщательного расследования стало известно, что обвиняемый, используя свой служебный статус, действовал в интересах одного из заключенных, предоставив ему особые льготы внутри данной исправительной организации.
На основании предоставленных документов Управление передало дело в следственный орган Следственного комитета по Тамбовской области. Здесь было инициировано уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 1 (превышение служебных полномочий).
Указанная норма предусматривает возможное наказание в виде штрафа, размер которого может достигать 80 000 рублей или эквивалент заработной платы или других доходов осужденного за период до полугода. Также возможны варианты наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на протяжении до пяти лет, выполнения принудительных работ на срок до четырех лет, ареста продолжительностью от четырех до шести месяцев или лишения свободы сроком до четырех лет.
На текущий момент ведется расследование по данному случаю, направленное на сбор и закрепление соответствующих доказательств.
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