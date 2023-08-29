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В Пичаево нашли тело без вести пропавшего 5-летнего мальчика
Сегодня, 09:25
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В Пичаево обнаружено тело маленького ребенка, который ранее был объявлен без вести пропавшим. Сообщение о начале поисков 5-летнего мальчика было распространено региональным отрядом «Лиза Алерт». Однако трагедия не заставила себя ждать, и местные жители обнаружили тело малыша в реке Камша.
Сообщение о происшествии было официально подтверждено пресс-службой ГУ МЧС России по Тамбовской области. По данным ведомства, тело ребенка обнаружено в участке реки, где не предполагается купание. Сведения о произошедшем поступили на стол дежурного МЧС в 18:00.
Изначально стало известно, что многодетная семья из города Моршанска проводила свой отдых в Пичаево, у родственников, чей дом находился в непосредственной близости от реки – примерно в 300 метрах. По информации, полученной от родителей, ребенок исчез во время обеденного перерыва, после чего было принято решение обратиться в правоохранительные органы.
В ходе оперативных поисков тело ребенка было обнаружено в водной глади реки. В целях выяснения обстоятельств и причин произошедшего начата соответствующая процессуальная проверка. Информацию об этом поделились представители пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области.
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