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» » В Тамбове утонул мужчина

В Тамбове утонул мужчина

Сегодня, 10:48
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Вечером 18 мая тело мужчины было извлечено из водоема Ендово в Тамбове водолазами. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, на теле погибшего не было обнаружено следов преступной деятельности. Местные жители, отдыхавшие рядом с водоемом, обнаружили тело 36-летнего мужчины в воде.

Подробности и причины его смерти в настоящее время расследуются следователем Следственного отдела по Октябрьскому району города Тамбова, в рамках процессуальной проверки, проводимой Следственным управлением Следственного комитета по региону. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Тамбовской области, место, где произошла трагедия, было предназначено для купания.
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