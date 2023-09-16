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» » В области пройдёт региональный Фестиваль науки

В области пройдёт региональный Фестиваль науки

Сегодня, 10:02
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С 19 сентября по 21 октября в Тамбовской области состоится региональный Фестиваль науки (0+). Торжественное открытие мероприятия пройдет на базе Тамбовского государственного технического университета (0+). В рамках этой церемонии будут представлены выставка научных достижений региона, проведены разнообразные открытые лекции и квест-лаборатории. Кроме того, в ходе фестиваля состоится Межрегиональный форум студенческих научных объединений под названием "Вернадский" (0+).

Программа фестиваля включает около 40 разнообразных мероприятий, которые будут проводиться на площадках вузов, научно-исследовательских институтов и инновационных центров региона. Эта программа рассчитана на широкий круг интересов и возрастных категорий населения.

Тематика фестиваля на 2023 год включает в себя ключевые отрасли, такие как "Жизнь и живые системы", "Энергия", "Материя", "Вселенная", "Сельское хозяйство", "Инжиниринг", "Медицина и здоровье", "Человек и общество" и "Искусственный интеллект".
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