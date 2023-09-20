В Муринском районе прошла военно-спортивная игра: «В зоне повышенного внимания» 0 Накануне в с. Старое Тарбеево Мичуринского МО завершилась областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания». Лучшие команды со всей Тамбовской области 3 дня жили в полевых условиях и соревновались в различных видах спорта: стрельба, строевая и силовая подготовка, рукопашный бой,

В Мичуринском районе увековечили память героя СВО 0 Одно из главных направлений работы Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - увековечивание памяти погибших воинов. Мы считаем, что наши герои не могут быть забыты, они должны жить в памяти живых и служить

Тамбовчанка отметила столетний юбилей 0 В городе Тамбов отметили столетний юбилей гражданки по имени Александра Стебловская. Ей были переданы теплые поздравления и подарки в честь этого значительного события.

Пополнился список объектов культурного наследия Тамбовской области 0 Четыре здания в Тамбовской области были признаны объектами культурного наследия регионального значения. Из них три находятся в Тамбове, а одно в Рассказове.

В Тамбовской области отмечает рост заболеваемости коронавирусом 0 За неделю с 11 по 17 сентября в Тамбовской области было зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Эту информацию предоставил портал "стопкоронавирус.рф", и она была подтверждена региональным Роспотребнадзором. В течение этой недели два человека выздоровели, и смертей не зарегистрировано.

2 года 2 месяца условно за три бутылки водки 0 Мужчина в возрасте 39 лет, проживающий в Тамбовском районе, признан виновным в совершении преступления согласно статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», часть "а", статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда ему назначено наказание в виде двух лет и

Бизнесмены выкупают у оборонных предприятий имущество 0 Представители бизнеса из Тамбова, Али Галоян и компания ООО "Сэм", приобрели три из семнадцати доступных лотов у оборонных заводов "Ревтруд" и "Октябрь", а также у НИИ "Эфир".

Максим Егоров раскритиковал работу министерства ТЭК и ЖКХ Тамбовской области 0 В Тамбове произошло собрание оперативного штаба, посвященное выполнению национальных проектов. Максим Егоров выразил недовольство в адрес Министерства Топливно-Энергетического Комплекса и Жилищно-Коммунального Хозяйства области, а также подрядных организаций.

В Тамбове на ряде улиц ограничат остановку транспорта 0 Управление муниципальных дорог объявило о намерении установить дорожные знаки с надписью "Остановка запрещена" на четырех участках дорог в городе Тамбове. Это ограничение вводится с целью повышения безопасности на дорогах и обеспечения нормального проезда на указанных участках.

В Тамбове стартует месячник по благоустройству 0 С сентября по октябрь в городе начнется ежегодная осенняя кампания по уборке и благоустройству, приуроченная к подготовке к зиме. Глава администрации Максим Косенков призвал разработать новые формы участия горожан всех возрастов в этом мероприятии. Основной целью является обеспечение продуктивной

Из Тамбова в Воронеж будет курсировать экспресс-поезд 0 В эту пятницу, 22 сентября, стартует первый маршрут усовершенствованного межрегионального поезда "Воронеж-Тамбов", о чем объявило ППК "Черноземье". Поезд будет осуществлять перевозку пассажиров с организованными пересадками на станции Мичуринск-Уральский по пятницам и воскресеньям, среднее время в

В Тамбове произошла авария с участием велосипедиста 0 Вечером 18 сентября в Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал велосипедист.

Отменен приговор в отношении экс-директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой 0 Ранее генеральный директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова была осуждена Ленинским районным судом города Тамбова за мошенничество в крупном размере к трехлетнему условному лишению свободы с испытательным сроком в три года.

В ТОГКУ «Тамбовавтодор» прошли обыски, возбуждено уголовное дело 0 Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения федерального законодательства в области контрактной системы, касающиеся закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных потребностей. В Тамбовском областном государственном казенном учреждении "Тамбовавтодор"

В действиях администрации Котовска выявлены нарушения по содержанию скотомогильника 0 Проверка, проведенная прокуратурой, выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства и биологическими отходами со стороны администрации города Котовска.

В Тамбовской области проходит второй конкурс на получение грантов для НКО 0 Для поддержки социально значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями, в Тамбовской области запущен очередной конкурс для действующих НКО. Заявки будут приниматься до 27 сентября.

Поезд «Тамбов-Москва» возобновит ежедневную работу 0 По информации, опубликованной в социальных сетях Главой региона Максимом Егоровым, поезд под номером 31 «Тамбов-Москва» возобновляет свою ежедневную работу. Множество жителей выражали интерес к данному вопросу, обращаясь к нему.

Тамбовский «Спартак» на домашнем поле сыграл вничью 0 В Тамбове состоялся матч второго дивизиона Б группы ЛЕОН, где на поле встречались местная команда "Спартак" и пензенский клуб "Зенит". Игра завершилась ничьей.

Для Моршанска закупят автобусов на 58 млн рублей 0 Администрация города Моршанск собирается приобрести 10 автобусов в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города". Для этого были опубликованы два уведомления о проведении электронных аукционов в Единой информационной системе "Закупки". Победителей

В области пройдёт региональный Фестиваль науки 0 С 19 сентября по 21 октября в Тамбовской области состоится региональный Фестиваль науки (0+). Торжественное открытие мероприятия пройдет на базе Тамбовского государственного технического университета (0+). В рамках этой церемонии будут представлены выставка научных достижений региона, проведены