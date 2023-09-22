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В Тамбове проходит совещание по вопросам реализации региональных программ капремонта

Вчера, 12:01
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В Тамбове в настоящее время проходит V ежегодное совещание представителей субъектов Центрального федерального округа, посвященное текущим вопросам внедрения программы капитального ремонта.

На мероприятии присутствуют представители федеральных и региональных органов власти, представители субъектов ЦФО, а также представители региональных операторов, занимающихся капитальным ремонтом. Организация данного события осуществляется при активной поддержке Министерства строительства России, Ассоциации региональных операторов капитального ремонта и Правительства Тамбовской области.

ЦФО является регионом, в котором находится около четверти всего лифтового оборудования, требующего замены к 2025 году. По этой причине особое внимание будет уделено программе замены лифтового оборудования в субъектах региона.
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